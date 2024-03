Nem Szoboszlai, nem Haaland, nem Szalah, ő a Premier League legjobbja

Kevés édesebb dolog van egy szurkoló számára, mint a városi derbin győzelmet ünnepelni. A hétvégén a City drukkereinek ebben volt részük a Manchester United ellen, ráadásul még mámorítóbb volt a sztori azzal, hogy a szünetben még Marcus Rashford bombagóljával 1–0-ra vezetett az ellenfél. A fordulás után aztán megrázta magát a bajnok, s Phil Foden duplája és Erling Haaland gólja 3–1-es hazai győzelmet hozott a Manchester Citynek.

A vasárnapi rangadó után Pep Guardiola érthetően elégedetten értékelt és dicsérte a csapatát.

„A meccs képe alapján igazságtalan lett volna, ha nem nyerünk – mondta a győzelem után Guardiola a BBC Sportnak. – A Manchester United rendkívül gyorsan vált védekezésből támadásba, ezt mi is tudtuk, de az első gól előtt a védelem Onana indításánál rosszul húzta meg a hátsó vonalat, hátrányban pedig kicsit idegesek voltunk, főleg az ellenfél kapuja előtt.”

A spanyol mester persze kitért a nyerő emberére is, akit nem győzött dicsérni. Úgy véli, jelenleg nincs jobb futballista az angol élvonalban a vasárnapi rangadón duplázó Phil Fodennél.

„Mindig is tehetséges játékos volt, de most már érettebb, jobban olvassa a játékot, különösen védekezésben. Középen és jobb szélen egyaránt kiemelkedő teljesítményt tud nyújtani,

pillanatok alatt képes befelé húzni, a bal szélről játszani, onnan gólt lőni. Mit is mondhatnék? Ő jelenleg a legjobb futballista a Premier League-ben, mert nagyon sokoldalú a játéka. Imádja a focit, ezért él, a munkabírása pedig hihetetlen” – mondta Guardiola a BBC Sportnak.

Guardiola a bajnoki címért zajló harcról is beszélt.

„Csak magunkkal foglalkozunk. Nem tudjuk befolyásolni, hogy milyen eredményt ér el a Liverpool, az Arsenal, az Aston Villa vagy más csapatok. Azt tesszük, amit tennünk kell, nyertünk ma, nyerni akarunk szerdán, aztán pedig jövő vasárnap is. Képesek vagyunk rá, mert ez a csapat legendás. Megcsináljuk-e, összejön-e az újabb bajnoki cím? Nem tudom. Ma több pontunk van ebben a szakaszban, mint az előző szezonban. A különbség most annyi, hogy a Liverpoolnak ennél is több van. Mit mondhatnék, gratulálok nekik?” – nyilatkozta Guardiola.

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan