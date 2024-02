Keszthelyi Rita világrekorder lett, Varga Dénes jubilálhat, ha játszik – most kezdődik az igazi világbajnokság!

Olyan tettre készülnek Varga Dénesék, amely sem nekik, sem a nagy elődöknek sohasem sikerült. Hiába kilencszeres olimpiai aranyérmes, négyszeres világbajnok Magyarország férfi pólóban, a címvédés vb-n nem jött össze! Történelmi tettre készül tehát a 2023-ban győztes csapat (12 játékos most is kerettag), amelynek a hölgyekkel ellentétben már nem kell izgulnia azért, hogy lemaradjon a párizsi olimpiáról. A dohai világbajnokság már vasárnap elrajtolt, játszottak is a mieink, csak éppen az nem derült ki, valójában mire képesek, milyen formában vannak.

Élet-halál az olaszoknak

Férfi válogatottunk eddig egy mérkőzésen ugrott a medencébe az impozáns, csak éppen az ürességtől kongó katari vizes komplexumban: 15-8-as sima győzelem lett a vége az öldöklőnek nem nevezhető összecsapásnak. A tavalyi döntő ötméteres-párbajának hőse, Vogel Soma kettőt most is kivédett, Vámos Márton és Zalánki Gergő is 3-3 gólt lőtt. Utóbbinak és Angyal Dánielnek azért lesz csak emlékezetes a „tucatmérkőzés”, mert 150. alkalommal szerepeltek a nemzeti együttesben. Szerda este (18.30, M4Sport) következik az első nagy erőpróba, a kazahok ellen 33-3-mal hangoló olaszok elleni csoportdöntő. Amelyik csapat győz (döntetlen esetén eldöntik ötméteresekkel), csoportelsőként egyből a negyeddöntőbe kerül, a vesztesre már a nyolc közé kerülésért komoly ellenfél – az USA, Szerbia, Montenegró trió harmadik helyezettje – vár. Szóval a tét nem kicsi, ráadásul az olaszok még az olimpiai indulási jogért küzdenek. Első olvasatra sok a 4 darab itt megszerezhető kvóta, de Alessandro Campagna fiai számára létkérdés a minél jobb szereplés, mert akad jónéhány aspiráns. A januári, zágrábi Európa-bajnokságon a fiatalokkal felálló magyar csapat meglepte őket a csoportkörben (10-5 ide), a bronzmeccsen revansot vettek (12-7 oda). Egyébként is jól ismerik egymást a felek, Zalánki Gergőre ez különösen igaz. A 2023-ban a világ legjobb férfi vízilabdázójának megválasztott balkezes klasszis Olaszországban, a Bajnokok-Ligája-győztes Pro Reccoban játszik klubszinten.

„Sokat, szinte mindennap videóztuk őket, az Európa-bajnoki meccseiket, de korábbi egymás elleni találkozóinkat is. Abból indulunk ki, hogy ez nekik az olimpiai kvalifikáció miatt tényleg egy élet-halál meccs lesz. Bődületes módon be fognak kezdeni, nekünk túl kell élni valahogy az első nagy rohamot...

Amikor az Eb-n nyertek a fiatalok, beszélgettünk róla, hogy mi nem is nagyon tudtunk éles helyzetben győzni ellenük, jó lenne, ha már nekünk is sikerülne.

Nagyon észnél kell lennünk, hogy ne menjen el a meccs egy ilyen ideges, dühös játékba, mert abban jobbak lesznek. Nekünk vízilabdázni kell, de nehéz lesz, mert jobb formában vannak.” – mondta az M4 Sportnak