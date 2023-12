„Szerencsés vagyok, mert hiszek Istenben!” – Marco Rossi a Mandinernek 3. rész

Marco Rossival, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával készült interjúnk eredetileg a Mandiner 2023. december 14-i lapszámában jelent meg. A beszélgetést a következő napokban a Mandiner online felületén, több részletben előfizetéssel nem rendelkező olvasóink számára is elérhetővé tesszük. Íme az 3. rész!

Nagyobbik gyermeke, Simone tavasz óta Budapesten él, hiszen közelmúltban az OSC-hez szerződött. Hogy érzi magát Magyarországon?

Ó, nagyon jól! Élvezi, hogy – bár a vízilabda színvonala hasonló – sokkal professzionálisabb módon edzenek itt, mint Olaszországban. Úgy véli, a csapatának fejlődnie kell, hiszen tele vannak fiatalokkal, de hatalmas potenciál rejlik bennük. Szerintem a leigazolása egyik oka az, hogy Simonénak igazi profi hozzáállása van.

Állandóan edz. Régebben egyetlen nap volt az évben, amikor nem edzett: karácsony.

Rendkívül elkötelezett – és persze jó játékos is!

A vízilabda előtt ő is focizott, de többször kijelentette, hogy a visszavonulása után szeretne visszatérni a labdarúgáshoz, immár edzőként.

Igen, már meg is van az UEFA B licences edzői képesítése, és emellett adatelemzői végzettsége is van. Egyébként óriási Napoli-drukker. Gyakran együtt nézzük a meccseket, és meg is osztjuk egymással a véleményünket a játékról. Azt kell mondanom, jól látja, hogy mi működik jól és mi nem. Profi futballedző lehet belőle egyszer.

Milyen gyakran találkoznak?

Mindennap. Egy épületben lakunk. Ez jó lehetőség a feleségemnek is, hogy többet legyen itt, hiszen egyszerre tölthet időt velem és a fiunkkal. A lányom messze van tőlünk, Milánóban él, a fiammal viszont mindennap töltök időt, együtt ebédelünk vagy vacsorázunk, van, hogy mindkettő. Amikor Simone született, még aktív játékos voltam, és keveset voltam otthon. 1994-ben edző lettem, rengeteget dolgoztam, így sokáig kevés időt töltöttünk együtt.

Tudom, ami elmúlt, elmúlt, de most, hogy itt van, talán legalább részben bepótolhatjuk az elveszett időt.

Ezek szerint mostanában leggyakrabban Budapesten gyűlik össze a Rossi család. A lánya nem gondolkodott még el azon, hogy ideköltözzön?

Már felajánlottam neki, hogy megpróbálom összekötni olyan emberekkel, akiknek hasznos lehet az ő tudása. Kommunikációval foglalkozik, nagy divatcégeknek szervez rendezvényeket. Nyitott mindenre. Ha sikerül megfelelő feltételekkel munkát találni, valószínűleg csatlakozik hozzánk, hiszen olyan környezetben nevelkedett, ahol az egyik legnagyobb érték a család.

A karácsonyt, gondolom, együtt töltik. Van valamilyen karácsonyhoz kapcsolódó hagyomány a családban?

December 24-ét, 25-ét és 26-át mindig a feleségem tágabb családjával töltjük. Ilyenkor reggeltől estig együtt vagyunk, és ugyanez igaz január 1-jére. Ez az az időszak, amikor otthon vagyunk, megbecsüljük azt az időt, amikor tényleg együtt lehetünk, munka, edzés és minden más nélkül, csak egymásra figyelve.

Kártya, társasjáték, viccelődés, rengeteg nevetés – ilyen, amikor együtt van a család.

Legutóbbi beszélgetésünkben azt mondta, hívőnek tartja magát, de nem a hagyományos értelemben. Szokott imádkozni? Előfordul, hogy Isten segítségét kéri, vagy épp hálát ad neki valamiért?

Igen, mindennap! Hiszen mindennap hálásnak kell lennem azért, ami velem történik. A családomért, azért, hogy mind egészségesek vagyunk. És persze kérem Isten segítségét. Ez természetes, ha az ember hisz, és én szerencsés vagyok, mert hiszek Istenben!

