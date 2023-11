Kitálalt a Fradi korábbi magyar sikeredzője

A Ferencváros férfi labdarúgó-csapatának korábbi edzője, Máté Csaba arról beszélt a Sporthíradóban, gyomrosnak érezte menesztését (őt követte az FTC kispadján Dejan Sztankovics), ám mostanra készen áll, hogy továbblépjen. Mint ismert, a szakember július 19-én, Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után vette át a zöld-fehér alakulat vezetését; irányítása alatt 10-ből 9 meccset megnyert az FTC, nem mellesleg bejutott a Konferencia Liga csoportkörébe. Máté Csaba úgy folytatta, jelenleg a tanulásra és a sportolásra fordítja idejét.

„Amikor távoztam, biztos voltak olyanok, akik azt gondolhatták, végre eljött az én időm. Ha új edző jön, annak vannak nyertesei és vesztesei, biztos az én távozásomnak is voltak” – mondta arra a felvetésre, hogy az ő irányítása alatt Traoré remekelt, Sigér Dávidot sikerült felépíteni hosszabb sérüléséből, Varga Barnabás pedig akkor kezdett el igazán gólokat rúgni a Fradiban, olvasható az Üllői129 szemléjében. Úgy folytatta, hogy „élet-halál kérdés volt, hogy bejussunk a Konferencia Ligába, azokon a mérkőzéseken nem lehetett hibázni. Ezzel sikerült megbirkózni, helytállni, ami önbizalmat ad a folytatásra. A siker mindig relatív, egy Ferencvárosnál más, mint a többi csapatnál”.

Járt-e menesztése óta a Ferencváros bajnokiján?

Azóta nem jártam bajnokin a Groupamában, úgy érzem, hogy talán ennek még nem jött el az ideje.

A Fradit a tévében követem, a többieket igyekszem a helyszínen. Természetesen nem munkakeresés céljából, hiszen külföldi mérkőzést is elmentem megnézni, csak szeretnék képben maradni. A Fradinál könnyebb kimenni más sportágak eseményeire” – mondta Máté Csaba. Kitért arra is, az elmúlt két hónapban volt több tapogatózás, akadt olyan csapat, ahol a megbeszélésig is eljutottak, mindazonáltal megegyezés nem született.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt