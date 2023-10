Sallai Roland édesapja: „Az apa-fia focikon ritkán engedtem nyerni”

Sallai Tibor szerint nincs nagy jelentősége annak, hogy ballal lőtt gólt a fia a szerbek ellen, hiszen bár jobblábas játékosnak könyvelték el, mindkét lábbal szinte ugyanolyan jó. „Ballal lőtt gólt az Európa-ligában az angol West Ham ellen, és ballal szerezte a csehek elleni találatát is, ami szintén nem volt kis gól” – így az édesapa, akinek nem csak a fia, a lánya is élsportoló, Nikolett a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiáját erősíti, és hétről-hétre a NB I-ben lép pályára. Sallai Tibor olvasta Marco Rossi nyilatkozatát, amelyben az olasz kapitány kifejtette, nem érti, Roland miért nem egy európai topcsapat tagja. Az apának erre is van válasza: „Mindennek eljön az ideje, ennek is. Roli Freiburgban a helyén van, élvezi a bizalmat, rúgja a gólokat.

A szerződése 2025 nyarán jár le, ám ha így folytatja, biztosan nagy lesz az érdeklődés iránta.”

És, hogy mit vár a keddi, litvánok elleni mérkőzéstől? Természetesen magyar sikert: „Azt várom, hogy a szerbek elleni meccsen látott alázattal, akarattal és csapategységgel lép fel az együttes Litvániában is. Ebben az esetben meglehet a három pont és a kijutás az Európa-bajnokságra” – összegzett Sallai Tibor.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor/NS-archív