Eltiltottak előnyben, Szoboszlait tilos eltékozolni!

Nem elegendőek a csapatot sújtó hibás ítéletek, még nélkülöznie is kell fontos embereit a menedzsernek. Eltiltották a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool két labdarúgóját, akiket a videóbírós (VAR) hiba miatt nagy port kavart Tottenham elleni, idegenben 3-2-re elveszített szombati bajnokin állítottak ki. A Vörösök a rangadó 26. percében kerültek emberhátrányba, Curtis Jones VAR-vizsgálat után kapott sárga lap helyett pirosat talpalásért. A 69. percben kilenc emberre fogyatkozott a Liverpool, miután Diogo Jota két perc alatt két sárga lapos szabálytalanságot is elkövetett. A klub honlapjának szerdai beszámolója szerint a benyújtott fellebbezés ellenére Jonest három találkozóról tiltották el, így nem léphet pályára a Brighton, az Everton és a Nottingham Forest elleni angol bajnoki mérkőzéseken. Jota az ilyenkor automatikusan járó egymeccses szankciót kapta.