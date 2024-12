Kiderült: Jürgen Klopp is vallott, kulcsszerepet játszott Keita Fradiba szerződésében

Mint arról beszámoltunk, aláírta a szerződését a Ferencvároshoz Naby Keita. A BL-győztes labdarúgó korábban angol bajnoki címet is nyert Jürgen Klopp Liverpooljával, így nem véletlen, hogy a német menedzser véleményét is kikérte Hajnal Tamás a tárgyalások során. A Fradi sportigazgatója Dortmundban játszott Klopp irányítása alatt, és a kapcsolatuk azóta is kiváló.