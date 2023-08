Elképesztő összegért vinné ifj. Lisztes Krisztiánt egy Bundesliga-klub, már tárgyalnak is a Fradival

Konkrét ajánlatot tett a Ferencváros együttesének ifj Lisztes Krisztián játékjogáért az Eintracht Frankfurt a Nemzeti Sport információi szerint. A lap megdöbbentő összeget említ átigazolási díjként a mindössze 18 éves játékossal kapcsolatban, azt írják,

a Bundesligában szereplő frankfurti együttes több mint 10 millió eurót fizetne a Fradinak Lisztesért.

Ez az összeg a Fradi éves költségvetésének majdnem az egyharmadát teszi ki. Összehasonlításképp: a 19 éves Kerkez Milost 18 millió eurónak megfelelő összegért igazolta le a Bournemouth, ám nem mellékes, hogy a játékos addigra szerepelt az AC Milan utánpótlásában, és kezdőként végigjátszotta az előző idényt az AZ Alkmaar csapatában.

A hírek szerint az említett összeg nem is fix díj, hanem részben a játékos teljesítményének függvényében változhatna, és ráadásul nem is egyszerre fizetné ki a német együttes. Mindez azonban egyelőre csak elképzelés, hiszen két másik klub is bejelentkezett a fiatal magyar labdarúgóért, de a Ferencváros és a frankfurti csapat között tárgyalások zajlanak az átigazolásról.

A Nemzeti Sport megkereste a zöld-fehéreket az ügyben, az FTC azonban közölte, hogy nem kívánnak átigazolásokkal kapcsolatos sajtóhíreket kommentálni. A lap Németországból származó információ szerint az Eintracht Frankfurt azonnal fizetne egy több millió eurós összeget,

ifj. Lisztes Krisztián azonban még maradna egy évet a Fradiban, csak 2024 nyarán kerülne a német csapathoz,

és a teljes átigazolási díj a következő idényekben mutatott teljesítményétől függene. A lap azt írja, a két fél alyan komplex megállapodáson dolgozik, amelynek eredményeként a játékos végleges vételára, több év alatt, ha folyamatosan játszik és jó teljesítményt nyújt, akkor a tízmillió eurót is meghaladhatja. Ifj. Lisztes Krisztián teljesítményére egyelőre idén sem lehet panasz, az eddigi két bajnoki mérkőzésén két gólt szerzett.