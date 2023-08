„A Ferencváros egy lelketlen légiósokból álló műmájer csapat” – keményen bírálta a Fradit a magyar származású amerikai üzletember

„Ez rendkívül fontos, enélkül semmi nem működik. Azt gondolom, ha ez megvan, akkor az akadémiákról kijövő gyerekeknek helyük lesz a 18-20 magyar csapatban, és az MLSZ végül is elhatározza magát azon politika mellett, hogy a magyar labdarúgásban ebben az évben talán még 7, a következőben 5, azután pedig csak 3 légióst enged meg egy csapatban. Ekkor hosszútávon olyan fejlődés lesz a magyar labdarúgásban,hogy lesz több csapat is, amelyek nemzetközileg tudnak szerepelni abból a pénzből, amit Magyarországon össze lehet szedni. Szóval én nagyon reménykedem, hogy ebbe az irányba megyünk el, és azt is, hogy az MLSZ meghallja, hogy mik azok a dolgok, amik nem mennek feltétlenül jól” – fogalmazott Hemingway.