Július 11-én állt edzésbe új csapatában a Liverpoolban Szoboszlai Dominik, aki a tréninget követően elmondta, nagyon kemény volt, de jól érezte magát. A teljesítményére mindenesetre nem lehet panasz, hiszen már az első edzésen második lett a futóteszten, amelyen kizárólag Mohamed Salah előzte meg.

Szoboszlai Dominik nagyon jó teljesítményt nyújtott első liverpooli edzésén

Forrás: Liverpool

Liverpooli csapattársaik Szoboszlait és Mac Allistert is nagyon dicsérik

A Mandiner is beszámolt róla, hogy a klub brazil sztárja, Fabinho nagyon kedves szavakkal fogadta a magyar játékost. Most azonban ő és a szintén újonc argentin Mac Allister még nagyobb dicséretet kapott a társaktól. A csakfoci.hu vette észre, hogy a Liverpool klasszisa, Trent Alexander-Arnold is nagyon dicsérte a Liverpool legújabb játékosait.

Az angol válogatott támadója Sky Sportsnak úgy fogalmazott: „A legjobb játékosok szerintem mindig izgalmasak a klub számára, izgalmasak a csapat számára. Mindig nagyon érdekfeszítő, amikor új játékosokat szerződtetünk, ahogy látjuk, hogyan érkeznek meg és illeszkednek be. Biztos vagyok benne, hogy már tudják, hogy kívülről érkezettként is szívesen látjuk őket a csapatban, ez egy jó öltöző, ahol jól bánunk a társakkal. Neked csak tenned kell a dolgod eredményesen. Csak annyit kérünk az új játékosoktól, hogy fogadják el, amit mi csinálunk, alkalmazkodjanak a terveinkhez, és legyenek hajlandóak keményen dolgozni, illetve áldozatot hozni a csapatért. Biztos vagyok benne, hogy a srácok ezt meg is fogják tenni, ráadásul technikailag kiváló játékosok, akik remekül bánnak a labdával.

A hozzám hasonló, passzolni szerető játékosok számára ők igazi álomfutballisták!”

De a januárban érkezett holland válogatott Cody Gakpo is nagyon kedvesen fogadta Szoboszlait és Mac Allistert:

„Nagyon örülök, hogy itt vannak. Azt hiszem, mindenki tudja, hogy nagyon jó játékosok, és nagyon várom már, hogy együtt futballozhassak velük” – mondta lelkesen a Liverpool hivatalos honlapjának a játékos.