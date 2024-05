Fizetett propagandistákkal akarja lejáratni ellenfeleit Magyar Péter

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Munkatársakat toboroz Magyar Péter mozgalma, a Talpra Magyarok Közössége, méghozzá nem is hétköznapi kampánymunkára. Az egyesület hírlevélben kéri a médiamunkában jártas tagjait, hogy jelentkezzenek, a feladat pedig többek között „live videók nézése, ezek összefoglalása, támadható kijelentések/mondatok összegyűjtése”.

A jelentkezéshez önéletrajz és motivációs levél is kell, illetve el kell fogadni az adatvédelmi tájékoztatót. De a Magyar Péter egyesületének felhívásában az is szerepel, hogy a munka kezdetben önkéntes lesz, ami a támogatások függvényében fizetett megbízássá alakítható.

A volt igazságügyi miniszter exférjéből bő két hónapja ellenzéki politikussá avanzsált Magyar tehát fizetett propagandisták segítségével akarja lejáratni ellenfeleit a kampányban.

Érdekesség, hogy Magyar Péter eközben saját fórumain, tüntetésein elmondott beszédeiben naponta propagandistáz lényegében mindenkit, aki szembe jön vele, a közszolgálati televíziótól, a Hír TV munkatársain át egyes baloldali újságírókig és szerkesztőségekig. Szintén Magyar az, aki egyúttal hergeli a híveit a jobboldali sajtó ellen, miközben felháborodva panaszolja, hogy nemtelen eszközökkel le akarják őt járatni.

Bajnai-kör először

Érdemes külön is kiemelni az adatvédelmi tájékoztató ügyét. Emlékezetes, hogy a napokban a Magyar Nemzet feltárta: a Bajnai Gordon-féle datadatos csoportból több szervezet is felbukkant a Talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában: nevezetesen az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org, vagy röviden Lunda. Igaz, cikkünk megjelenése után a két szervezete neve rejtélyes módon eltünt a tájékoztatóból, Magyar Péter pedig azt mindezt azzal magyarázta: csak átvették a dokumentumot mástól, mert nem akartak pénzt és időt fordítani a saját verzió kidolgozására.

Bajnai-kör másodszor

A propagandistákon kívül több ezer aktivistát is toboroznak Magyarék és itt is felbukkan a Bajnai-féle kör. Magyar már az április 19-i orosházi fórumán megemlítette, hogy a kampányában egy olyan szervezettel működhetnek együtt, amely több mint 10 ezer aktivistát képes mozgósítani. – Egy civil szervezet ajánlott nekünk segítséget, akik eddig is már jelen voltak a szavazásokon, és nekik van 11-12 ezer emberük. Emellé kell nekünk még 10 ezret szereznünk – hangoztatta a baloldal új reménysége (55:22-től ebben a videóban – a szerk.).

A számokból kiindulva már eddig is valószínűsíteni lehetett, hogy a szervezet azonos a Bajnai Gordon által gründolt 20K22-vel, amely 20 ezer aktivistát toborzott szavazatszámlálónak a 2022-es választásra. Most azonban Magyar Péter szűkebb környezetéből is megerősítést nyert a feltételezés. Amellett, hogy Magyar Discord-csoportjában többen is azt írták, hogy már dolgoztak a 20K22-nek a 22-es választáskor, az egyik hozzászóló a mostani együttműködésről is osztott meg információt.

Valószínüleg a 20k vagy a Számoljunk Együtt szervezetekkel együttműködve lesz. Én 20k-val voltam 2022 választáson. Van felkészítő anyag és ők koordinálják a beosztásokat is”

– olvasható a Magyar Nemzet birtokába került képernyőfotón.