Ukrajna pár hónap után visszaküldi a frontra az orosz fogságban súlyosan traumatizált hadifoglyokat

Nyitókép: EPA/Sergei Ilnitsky

Az orosz fogvatartóik által megkínzott katonák fizikai és lelki sérülésekkel térnek haza, és gyakran megfelelő kezelés nélkül küldik vissza őket aktív szolgálatba – számol be a New York Times. A lap szerint Ukrajna még csak most kezdi megérteni az orosz fogságban elszenvedett traumák maradandó hatásait.

A portál rávilágít: az egykori foglyok, illetve az eseteket ismerő pszichológusok szerint

nem kezelik őket megfelelően, és túl korán küldik vissza őket a frontra.

ENSZ: szörnyű körülmények

A háború kitörése óta közel 3000 ukrán hadifoglyot engedett szabadon Oroszország, különböző fogolycserék keretein belül, és több mint 10 ezren maradtak orosz fogságban.

Az ENSZ szerint ezek a hadifoglyok szörnyű körülmények között élnek.

Az Index kifejti: az ukrán kormány rehabilitációs programja – amely általában két hónapot jelent egy szanatóriumban és egy hónapot otthon – a kritikusok szerint nem megfelelő.