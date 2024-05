Becéző szavak: Így hízeleg egymásnak évek óta Karácsony és a Gyurcsány-házaspár

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Munkatársunktól

Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely a 2019-es önkormányzati választás óta minden országos voksoláson valamiféle szövetséget alkottak, s a fél évtizedes együttműködést azzal is megpecsételték, hogy közös listán indul a DK és a Párbeszéd a júniusi választáson. A főpolgármesternek ezzel immár „papírja” is van arról, hogy Gyurcsányék harcostársa, de az elmúlt évekből számtalan kijelentés bizonyítja, hogy partnerként tekintettek egymásra. A politikai szimbiózisukat példázza az is, hogy a Karácsony-vezette Városházában Gyurcsányék régi bizalmi embereit helyezték el kulcspozíciókban.

Karácsony Gergely a Gyurcsány-párt egyik legközelebbi szövetségesévé lépett elő azzal, hogy a Demokratikus Koalíció a Párbeszéddel és az MSZP-vel közös listán indul a június 9-i választásokon. Azonban a főpolgármester és a DK az elmúlt időszakban is szorosan együttműködtek számos ügyben – elég megemlíteni, hogy Gyurcsány Ferenc számos bizalmasát ültették a Karácsony vezette Városháza kulcspozícióiba –, emellett mindkét fél részéről számos olyan nyilatkozat született az elmúlt fél évtizedben, amelyek arról tanúskodnak, hogy elválaszthatatlan partnerként és harcostársként tekintenek egymásra.

Dobrevvel is körbeudvarolták egymást

Az elmúlt hetekben Karácsony és Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje keltett feltűnést egymás körbeudvarlásával. „A sikerhez (...) adott a Párbeszéd-ZÖLDEK zöldpolitikája, klímatudatos politikája és a nagyon sikeres és népszerű főpolgármestere, Karácsony Gergely” – hangoztatta Gyurcsányné egy március végi fórumán. A főpolgármester kisvártatva a Partizán stúdiójából küldte meg viszonthízelgését. Gulyás Márton műsorvezető azon kérdésére, hogy „ki tudod-e jelenteni, hogy politikailag kívánatosnak tartanád Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét?”, Karácsony azt felelte:

én ma őt tartom a legalkalmasabbnak erre a feladatra”.

Az előző év végén Dobrev Klára Karácsony Gergely főpolgármesterként végzett tevékenységéről nyilatkozott elismerően a DK árnyékkormányülésén. „Tudjuk, hogy Karácsony Gergely – akár csak a kerületi polgármesterek – négy éve teljes kormányzati ellenszélben dolgozik. Nekik köszönhetően így is működőképes maradt a város, sőt számtalan olyan feladatot is ellátnak, amely a kormány dolga lenne” – írta Dobrev a tavaly december 6-án, vagyis Mikulás napján közzétett Facebook-bejegyzésében.

Az előválasztáson is a DK-s ellenfelét fényezte a főpolgármester

Nem kevésbé különös, hogy Karácsony Gergely épp a 2021-es baloldali kormányfő-jelölti előválasztás második fordulója előtt beszélt arról: együtt szeretne dolgozni Dobrev Klárával, hiszen akkor vált köztük a legkiélezettebbé a verseny. – Én csapatkapitány szeretnék lenni, de nem tudnék az lenni, ha nem mondanék legalább néhány nevet a csapatomból. Bár nem gondolom azt, hogy minden nevet el kell mondani a kampányban, de szeretnék együtt dolgozni Márki-Zay Péterrel, szeretnék együtt dolgozni Dobrev Klárával – fogalmazott az ATV műsorában Karácsony, aki végül visszalépett és Márki-Zay vitte el a pálmát.

Gyurcsány Ferenchez is szép számmal köthető olyan megszólalás az elmúlt évekből, amelyekből az derül ki, hogy Karácsonyban látja az egyik legfőbb szövetségesét. Legalábbis elég nehéz lenne másik olyan DK-n kívüli politikust találni, akit Gyurcsány Ferenc – minden kisebb csörtéjük dacára – annyi dicsérő szóval illetett volna, mint a főpolgármestert. Például tavaly májusban az RTL Híradónak úgy nyilatkozott:

Amit Karácsony Gergely gondol a világról, az beilleszthető abba, amit mi gondolunk a világról”.

Pávatánc Gyurcsánnyal

A 2019-es önkormányzati választás kampányában pedig valóságos politikai násztáncot járt Gyurcsány és Karácsony. – Karácsony Gergely személyében és programjában nagyobb eséllyel tudja integrálni a természete szerint színes ellenzéki szavazótábort, neki van a legnagyobb esélye a győzelemre, ezért a Demokratikus Koalíció arra kéri a budapesti polgárokat, hogy vegyenek részt az előválasztáson és Karácsony Gergely jelölését támogassák – írta a DK-elnök egy 2019 januári Facebook-bejegyzésében.

Noha végül Gyurcsányék Kálmán Olga személyében saját jelöltet is indítottak a válogatón, az egykori tévés leszereplése után ismét helyreállt a harcostársi viszony a DK-elnök és Karácsony között. Ezt mi sem példázza jobban, mint hogy az akkor még Zugló polgármesteri székében ülő Párbeszéd-társelnök négy nappal a 2019 októberében tartott választás előtt a saját Facebook-oldalán is megosztotta Gyurcsány őt támogató videóüzenetét. Ebben a bukott miniszterelnök azt hangoztatta, hogy „olyan jó lenne Budapestet újra nyitottnak, szabadnak, vidámabbnak látni. Ehhez változás kell. Ehhez a változáshoz az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjére, Karácsony Gergelyre van szükség. Azt javaslom mindenkinek, hogy aki egy jobb, élhetőbb fővárost akar szavazzon Karácsony Gergelyre október 13-án.”

A kampány alatt megrendezett utcafórumok egyikén pedig Gyurcsány nemes egyszerűséggel úgy azt bizonygatta, hogy „én a maguk helyében Karácsony Gergelyre szavaznék.”