BTC to HUF, avagy mi mit jelent a kriptovilág szakzsargonjában?! (X)

Az altcoin olyan kriptovalutákat jelent, amelyek nem Bitcoinok. A Bitcoin volt az első kriptovaluta, és az összes többi kriptovalutát, amely azóta jött létre, altcoinnak nevezzük. Ezek között számos altcoin variáns fedezhető fel, például az Ethereum (ETH), a Litecoin (LTC) vagy a Ripple (XRP). Az altcoinok változatos funkciókkal és technológiákkal rendelkezhetnek, amelyek eltérnek a Bitcointól.

A fiat valuta a hagyományos pénznemeket jelenti, mint például a dollár (USD), az euró (EUR) vagy a magyar forint (HUF). A kriptovaluták és a fiat valuták közötti különbség az, hogy a fiat valutákat központi bankok irányítják, és a kormányok támogatják, míg a kriptovaluták decentralizáltak és nincs központi hatóság, amely felügyelné őket.

A HODL egy elterjedt szleng a kriptovilágban, amely az angol hold (tartani) szó elírásából ered. Eredetileg egy 2013-as Bitcoin fórumon írt bejegyzésben jelent meg, amikor a Bitcoin árfolyama nagy volatilitást mutatott. Azóta a szleng a kriptoközösségben azt jelenti, hogy valaki hosszú távon tartja a kriptovalutáit, függetlenül az árfolyam-ingadozásoktól. A HODL stratégia követői abban hisznek, hogy a Bitcoin és más kriptovaluták hosszú távon értékesebbé válnak.

A FOMO (Fear Of Missing Out) szintén sűrűn alkalmazott kifejezés. Jelentése: a kimaradás félelme. Ez az emóció akkor lép fel, amikor valaki úgy érzi, hogy kimarad egy potenciálisan nyereséges befektetésből, mert nem vásárolt be időben. A kriptopiacon gyakori jelenség, főleg akkor, amikor egy eszköz árfolyama gyorsan emelkedik, és a befektetők attól tartanak, hogy későn kapcsolnak.

Tovább bonyolítható még ez az egész?

Igen, mert ebben a rendszerben gyakorlatilag már majdnem mindennek és mindenkinek akad sajátos elnevezése. A whale (bálna) olyan befektetőkre utal, akik nagy mennyiségű kriptovalutával rendelkeznek, ezáltal képesek befolyásolni a piacot a tranzakcióikkal. Mivel ezek a bálnák nagy összegeket mozgatnak, ha eladnak vagy vásárolnak, az árfolyam drasztikusan változhat. A bálnák tevékenységét sokszor figyelik, mivel döntéseik jelentős hatással lehetnek a piacra.