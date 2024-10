Kína már nem Kuba sugar daddyje többé

A háttérben megbúvó diplomáciai hangok természetesen optimisták. Kína folyamatosan hangoztatja, hogy Kubának jogában áll önállóan kialakítani a gazdasági fejlődéshez vezető utat, ugyanakkor (nem nyílt megbeszéléseken és négyszemközt) a pekingi diplomaták, üzletemberek és politikusok sürgős gazdasági modellváltást várnak el Havannától.

Egyszer majd kérni fognak valamit

Ami azt illeti, Kína nem is nagyon töri magát, hogy a gazdasági kapcsolatait szorosabbra fűzze Kubával – bármekkora szüksége lenne annak némi baráti segítségre. Igaz, Havanna sem tudna sok mindent belepakolni a közös kosárba: jelenleg nem számottevő mennyiségben nikkelt és cinket szállít Pekingnek, és természetesen (arányaiban jóval nagyobb tételben) luxuscikként a kubai szivarokat, amely Kínában ugyanúgy státuszszimbólumnak számít, mit bárhol máshol a világon. Bár Miguel Díaz-Canel kubai elnök az utóbbi években többször is ellátogatott Kínába, hogy előmozdítsa a vágyott stratégiai partnerség kialakítását, sok mindent nem ért el, mindössze néhány ezer tonna rizst, a Covid alatt orvosi felszerelést, tavaly pedig egy 100 millió dolláros segélyszerűséget tudott hazavinni magával.

Az amerikai jelentések szerint Kínának valójában Kuba stratégiai földrajzi elhelyezkedése az érdekes, sőt: a szigeten máris lehallgatóállomásokat telepített, miután Havanna ajtót nyitott a hírszerzői csoportjainak.

Valójában, ha valami miatt különösen aggódnia kellene Washingtonnak, az nem Kína, hanem Oroszország. Moszkvának ugyanis sokkal mélyebb a biztonságpolitikai kapcsolata Kubával, a szigetország geopolitikai elhelyezkedését pedig nagyon is komolyan veszi. A további jó viszony érdekében az elmúlt években fel is pörgette a kereskedelmét a közép-amerikai állammal – ez azonban szinte törvényszerű két olyan ország esetében, amelyet az Egyesült Államok szankciói egyébként is agyonsújtottak.