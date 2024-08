Pár éven belül nagy nyertesei lehetünk a digitális turizmusnak – interjú Rasztovits Dáviddal

MI által generált illusztráció

Hogy állunk digitális turizmus terén nemzetközi viszonylatban?

Nagyon jól és közben rosszul is. Én úgy közelítem meg ezt a kérdést, hogy hol tartottunk 6-8 évvel ezelőtt, hol állunk most és milyen kilátásaink vannak még ebben az évtizedben. Készült egy felmérés 2018-ban, amely a hazai vállalkozások digitális érettségét vizsgálta, szektorokra és alszektorokra bontva a kutatásban részt vevő piaci szereplőket. Akkor az összes vizsgált terület közül a turizmusban működő vállalkozások végeztek a sor végén, közülük mindössze kettő számított digitálisan fejlettnek egy százas mintán. Ezt közel sem tekinthetjük jó aránynak, sőt. Ami viszont ennél sokkal fontosabb, hogy mit történt az előző években, milyen dinamika jellemzi a digitális átállást. Kijelenthetjük, hogy az idén a legfontosabb lépés megtörtént, adatvezérelt ágazatirányítás jellemzi a turizmusszektort, működik és folyamatosan új funkciókkal bővül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK), valamint a piaci szereplők számára elérhető evangelizációs és edukációs csatornák is évek óta jelen vannak. A jól irányzott, jó ütemben végrehajtott kormányzati beruházások és a piaci szereplők bevonása a transzparens adatszolgáltatásba már most Európa élmezőnyébe repít minket, a következő években pedig sokkal gyorsabb fejlődésnek leszünk szemtanúi, mint amire a legtöbben számítanak. Ennek az egyik alapfeltétele a személyes és vállalkozói szintű digitális kompetenciakészletek fejlesztése a mikro- kis- és középvállalkozásoknál. Ha itt jelentősen tudunk fejlődni a következő években, akkor

a hazai turizmus átfogó digitális érettsége mintaként szolgálhat más országok számára is.

Öt éven belül milyen jövőt jósol a digitális turizmusnak? Magyarország az élen járhat ebben? Van erre esélyünk?

A digitális turizmus jövője az innovációk és a technológiai fejlődés köré épül. Mégis van egy elhanyagolhatatlan faktor, amit sokszor kihagynak a digitalizációs szinteket mérő kutatások, ez pedig maga az ember. Hét éve alapítottam a céget, de még a mai napig sokan megkérdezik, hogy mit jelent a digitális turizmus, vagy éppen nem értik, hogyan is kapcsolódik a digitalizáció ehhez a területhez. Sokféle választ lehet adni, én mégis egy irányt szoktam képviselni, és ehhez tartom is magam. A digitalizáció a turizmus gazdasági szövetének az alapját képezi, és egy négypilléres ökoszisztémáról beszélünk. Informatikai, infokommunikációs, digitális pénzügyi és adatvezérelt marketing-ökoszisztéma, amelynek a középpontjában az emberi szokások és természet áll.