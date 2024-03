A szerző a Makronóm Intézet elemzője.

Hosszú, kéthetes szünetre mentek az Egyesült Államok kongresszusának képviselői, miután nagy nehezen megszavazták az átmeneti, 1200 milliárd dolláros költségvetést. Ugyanakkor a zárásig továbbra sem sikerült lenyomni a republikánusok torkán, hogy napirendre vegyék a 60 milliárd dolláros ukrán hadisegélyt is magában rejtő csomagot, így Kijev változatlanul csupán a Pentagon ládájában maradt maradék néhány száz millió dollárral tud kalkulálni.

Mike Johnson, a kongresszus republikánus elnöke elmondta: minden erejével azon volt, hogy az ideiglenes költségvetést meg tudja szavaztatni az államapparátus leállásának elkerülése érdekében, ezért egyáltalán nem foglalkozott azokkal a javaslatokkal, amelyek az Izraelnek, Tajvannak és különösen Ukrajnának szánt segélycsomagot is bele akarták venni az átfogó költségvetési szavazásba. A két párt között hosszú hónapok óta dúl a harc a kijevi segélyekről:

a republikánusok (a háttérben Donald Trump vezényletével) mindaddig akadályozni fogják a megszavazását, ameddig garanciát nem látnak arra, hogy az elnök minden anyagi, technikai és erkölcsi segítséget meg nem ad a mexikói határon kialakult, valóban katasztrofális méreteket öltött illegális migráció megfékezésére.

Johnson ezért úgy döntött, saját javaslatcsomagot készít az ukrajnai segélyek ügyében – a késlekedés azt is jelenti, hogy a képviselőház leghamarabb április közepén kezd el újra foglalkozni az üggyel, akkor is csak ötletelés szintjén. „Számos verziónk van az ügy kezelésére, de mindenekelőtt az Egyesült Államok finanszírozási problémáit kellett megoldanunk. Most, hogy ez sikerült, a figyelmünket ismét Ukrajnára irányíthatjuk” – mondta, összetörve Zelenszkij elnök gyors megoldásba vetett reményeit.

Kijev és az Európai Unió többször kifejtette: amennyiben az Egyesült Államok úgy dönt, többé nem támogatja Ukrajnát, az akár az orosz győzelmet is jelentheti: az EU nem tudja egyedül felfegyverezni és az állam működéséhez szükséges elegendő segéllyel ellátni Ukrajnát, az ilyen-olyan hitelek pedig csak ideiglenesen biztosítják a felszínen maradást.