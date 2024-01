Mibe fektessünk 2024-ben? Útmutató a magánbefektetőknek

Befektetés hazai és külföldi részvényekbe

Jelenleg újra felfelé tendálnak a részvénypiacok, ha a több hónapos trendeket nézzük. A részvények természetesen mindig is a befektetési portfóliók alapkövei voltak. Ez az eszközosztály azonban 2024-ben különös figyelmet érdemel. A nemzetközi és a hazai piaci szakértők egybehangzó véleménye szerint főként a technológiai és egészségügyi innovációra fókuszáló vállalatokba érdemes befektetni.. Ezek az ágazatok az akadályok ellenére is ígéretes növekedést mutathatnak.

A kockázatok két szélső értéke: az arany és kripto

Az arany, mint befektetés vagy az annak az árát követő értékpapírok (például az ETF-ek) hagyományosan az egyik legbiztonságosabb menedékként szolgál a bizonytalan piaci körülmények között, ám az elmúlt hónapokban inkább emelkedett az ára. Nagy kérdés, hogy a 2000 dolláros unciánkénti árszint 2024-ben, vagy később hogyan alakul? Még magasabbra kúszik, e szint körül stabilizálódik, vagy éppen korrigálni fog az 1600 dollár körüli, 2022 őszén, illetve a Covid előtti időszakban jellemző árszintre. Fontos, hogy a fizikai arany tartása nem csak kockázatos, de drága is. Egyrészt otthonról ellophatják, egy banki széf pedig arányaiban nem olcsó, ha pár millió forint csak a befektetési érték. Arról nem is szólva, hogy a fizikai arany vétele és eladása során is legalább 5-5 százalékos a marzs, azaz egy adásvétellel rögtön bukunk (vagy nem nyerünk meg) 10 százalékot.

Az arany jó befektetés 2024-ben? Ha igen, mennyit vegyünk aranyból és mennyitkriptóból?

Nyilván a kriptodevizák újabb és merészebb befektetési lehetőséget jelentenek. A biztonságosabbnak tűnő arany mellett ez az eszköz is értékes kiegészítése lehet egy jól diverzifikált befektetési portfóliónak rövid és hosszútávú befektetés esetén is Fontos azonban, hogy az összes megtakarításunk legfeljebb 5-10 százalékát tartsuk ilyen eszközben. A 60-80 százalékát inkább részvényekben, kötvényekben és manapság leginkább a magas kamatozású, adómentes állampapírokba fektessük.

Egy erős befektetési tipp: a megújuló energia

A megújuló energia ágazatában tevékenykedő vállalatok részvényei manapság különösen vonzóak lehetnek, figyelembe véve a világszerte növekvő környezettudatosságot és a zöld energia iránti növekvő igényt. A nagy kérdés, hogy a piac mennyire árazta be az elmúlt évek zöld forradalmát. Más szóval: jó áron vannak-e még az ilyen papírok.

Eddig is hatalmas pénz áramlott erre a piacra: az energiaátalakítási technológiákba – beleértve az energiahatékonyságot is – történő globális beruházások 2022-ben rekord magas szintet, 1300 milliárd dollárt értek el. Az éves beruházásoknak azonban legalább meg kell négyszereződniük ahhoz, hogy az 1,5°C-os forgatókönyv eléréséhez továbbra is jó úton haladjunk. A megújuló energiába történő beruházási szint globálisan szintén példátlanul magas volt 500 milliárd dollár, de az évente szükséges átlagos beruházási szintnek mégis kevesebb mint egyharmadát tette ki.

Ráadásul a beruházások sem folynak olyan ütemben és olyan nagyságrendben, ami az egyetemes energiapiaci átalakulás felgyorsításához szükséges lenne. A 2021-es adatok szerint a hálózaton kívüli megújuló energiamegoldásokba történő beruházások mindössze fél milliárd dollárt tettek ki. Ami viszont messze elmaradtak attól a 2,3 milliárd dollártól, amelyre csak a hálózaton kívüli napenergia-termékek esetében évente szükség lenne – nem számítva a kis lokális hálózatokat.

Mire valók a vállalati kötvények?

A vállalati kötvények stabil hozamot kínálhatnak alacsonyabb kockázat mellett, különösen azok a kötvények, amelyek megbízható, jól teljesítő vállalatokhoz kötődnek. Ilyeneket nem nehéz ma sem találni a világ 500 legnagyobb cége közt, az azonban már 1-2 milliós megtakarítás esetén is elvárás, hogy legalább 3-4 különféle vállalat, illetve ágazat részvényeiből, körvényeiből rakjuk össze a portfóliót, hogy így csökkentsük a kitettséget egy esetleges nagyobb árfolyam-ingadozás esetén.

Mi a legjobb befektetés 2024-ben?

Magyarországon a kisbefektetőknek természetesen elsősorban a már említett adómentes és magas hozamú állampapírok ajánlhatók, melyből már több féle is a rendelkezésünkre áll. Ilyen például- a teljesség igénye nélkül- a Prémium Magyar Állampapír, a Bónusz Magyar Állampapír és a Babakötvény is Váltani – vagy részben más eszközbe fektetni – akkor érdemes igazán, ha a hozamok 8-10 százalék alá csúsznak, addig inkább érdemes ezt a magas biztonságot és a magas hozamot egyszerre kihasználni.

Természetesen érdemes figyelemmel kísérni a helyi piacot és a régiós kormányzati gazdaságpolitikákat, hiszen ezek érdemben befolyásolhatják a hazai vállalatok teljesítményét és a befektetési környezetet is.

Összességében a 2024-es esztendő izgalmas év lehet a befektetők számára, különösen, ha nyitottak az új lehetőségekre és mindenképpen diverzifikálják befektetéseiket. Mindig fontos, hogy aki bizonytalan, -vagy vannak rossz tapasztalatai a saját vagyonkezelése kapcsán- az inkább alapos piacelemzéssel és szakértői tanácsadással, álljon neki befektetni 2024-ben.

Címlapfotó: Shutterstock



