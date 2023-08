Kína-stratégia: a magyar vagy a kanadai utat választja a Nyugat?

A beharangozott dokumentum valójában csupán írásba foglalta az eddigi lebegtetéseket és bizonytalanságot. Scholz eddig sem tudott dönteni a keményebb, Kína-ellenes gazdaságpolitika és a továbbra is virágzó pekingi kereskedelmi kapcsolatok között, jobb híján hát a kockázatmentesítés szót ismételgette, vagyis a stratégia valahogy ötvözni próbálta egymással a magyar és a kanadai módszert.

Viszünk is meg nem is, veszünk is, meg nem is.