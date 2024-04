Erdők, mezők kincsei a konyhánkban

Farkas Richárd írása a Mandiner hetilapban.

Idén bizony előbb érkezett a tavasz, amit – bár a klímaváltozással és a gyümölcsterméssel kapcsolatos aggodalmak folyamatosak – sokan nem bánnak. Végre magunk mögött hagytuk a hideg, szürke téli hónapokat: aki csak teheti, a kertjében vagy a szabadban keres kikapcsolódást. De miért ne kötnénk össze a kellemest a hasznossal? Erdeink és mezeink rengeteg remek lehetőséget kínálnak nemcsak kirándulásra és túrázásra, hanem vadon növő kincseink gyűjtögetésére konyhai felhasználás céljából.

Erdei túrák

MTI Fotó: Krizsán Csaba

Hazánk területéből körülbelül kétmillió hektár erdő. A tizenkilenc vármegye erdősültsége jelentősen különbözik, az Alföld kevésbé erdős terület, Somogy és Nógrád viszont országunk „tüdejének” számít. Egy-egy erdőtársulásban többnyire 5-15 fafaj nő; őshonos fajok – tölgy, bükk, cser, gyertyán – foglalják el az erdőterület 64 százalékát, idegenhonos fajok – akác, vörös tölgy, fenyők, nemes nyár – pedig a 36 százalékát.

Az erdők nemcsak vadban, hanem gombában és vadnövényben is gazdagok. Nagyszüleink idejében természetesnek számított az erdők-mezők kincseinek felhasználása, ami ma reneszánszát éli. Gyűjtésük persze igényel némi háttérismeretet, a gombáknál pedig szigorúan gombaszakellenőri bevizsgálásra van szükség.

Ha bizonytalanok lennénk, kérjünk segítséget a közeli piacon egy gombásztól”

Egy részük meghatározásához szabadon hozzáférhető szakirodalom áll rendelkezésre, például a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal weboldalán. Elvégezhetünk gombák és vadnövények meghatározásáról szóló tanfolyamokat, vezetett erdei és gyógynövényismereti túrákon is részt vehetünk, és jelentkezhetünk szarvasgomba-vadászatra is. Idén túl vagyunk a nagy népszerűségnek örvendő, a tavasz hírnökének számító medvehagyma termőidején, és az első kultikus gomba, a kucsmagomba igazán jónak mondható szezonját is magunk mögött tudjuk. Közeledik a vargánya- és a rókagombagyűjtés ideje, s ha bizonytalanok lennénk, vagy csak nem jártunk sikerrel, kérjünk segítséget a közeli piacon egy gombász-árustól. A családi asztalnál biztos a siker egy rántott vargányával, erdeigomba-levessel vagy -melegszendvicskrémmel!

Mezei séta

Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Az erdőszélen, a mezőn számos gyógynövény él szerte a Kárpát-medencében; a szakkönyvek nagyjából ezer fajt tartanak nyilván. Nagy részüket élvezeti értékük mellett a bennük lévő hatóanyagok miatt gyógyászati célokra is érdemes felhasználni.

A vadvirágokból készíthető szörpök és lekvárok biztosan sokak szívét megdobogtatják”

Közéjük tartozik a meghűlést gyógyító kamilla, a fekete bodza és a hársfa virága, a rekedtséget, köhögést enyhítő cickafarkfű és a kakukkfű. A közkedvelt csipkebogyónak magas a C-vitamin-tartalma, a csalán tisztító és erősítő hatású. A körömvirág alkalmas a nehezen gyógyuló sebek kezelésére, a borsmenta nyugtat és fertőtlenít, a citromfű és a levendula csökkenti a magas vérnyomást. Az ezerjófű – neve alapján – sokféle bajt orvosol. Ezek otthoni szárításával akár saját vadnövény-teakeveréket is tehetünk el befőttesüvegben. A vadvirágokból, például ibolyából, pitypangból, bodzából vagy akácból készíthető szörpök és lekvárok biztosan sokak szívét megdobogtatják. A konyhai felhasználásuknak a szörp- és teakészítésen túl pedig csak a kreativitásunk szabhat határt: egy pitypanglekváros rizsfelfújttal vagy bodzás-epres tejbegrízzel sikert arathatunk a vendégek körében.

Legyünk körültekintők és felkészültek a túraruha kiválasztásától kezdve a vadnövények begyűjtéséig! Ha mindez megvan, duplán remek program lehet egy erdei-mezei séta, majd a közösen gyűjtött vadnövények elkészítése és elfogyasztása is.