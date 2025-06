Nem, ebből nem lesz világháború

2025. június 22. 11:29

A leglogikusabb ha most is ezt teszik, amíg az USA és az európaiak leamortizálják magukat az oroszokon és most már Iránon is.

2025. június 22. 11:29 3 p 4 0 1 Mentés

Demkó Attila Facebook

Kaptam pár aggódó levelet - nem, ebből nem lesz világháború, akkor sem, ha regionálisan akár jelentős eszkaláció, és globálisan magas olaj és gázát jöhet. Világháborút két dolog okozhatna - nyugati beavatkozás Ukrajna oldalán (USA nem akarja, Európa erőprojekciós képessége jelentéktelen és egyébként is leginkább a szájuk jár - emlékezzünk csak pár hónapja még mekkora hírverés volt az európai katonák telepítése kapcsán - hol van az ma?), vagy egy kínai-amerikai összeütközés.

Ezt is ajánljuk a témában Trump lebombázta az iráni atomlétesítményeket – mit jelent ez a régió, illetve Magyarország számára? Trump lebombázta az iráni atomlétesítményeket, és tovább fenyegetőzik. Netanjahu megköszönte a segítséget – de mi jöhet ezután? Gyorselemzésünk!

Persze felmerülhet, hogy Kína kihasználhatja az alkalmat, hogy a nyugati erőforrások egy jelentős és egy potenciálisan jelentős háborúban le vannak kötve. De Kína sokkal megfontoltabb, mint akár Moszkva, akár Teherán.

Az iraki, afganisztáni, líbiai, stb. felesleges nyugati háborúk alatt hátradőltek és építkeztek. A leglogikusabb ha most is ezt teszik, amíg az USA és az európaiak leamortizálják magukat az oroszokon és most már Iránon is.

Ezt is ajánljuk a témában Már jön is a válasz Irán részéről: Izrael az elszenvedője Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint ballisztikus rakéták indítását észlelték Iránból.

Csak 1 példa - a GBU-57-esből 20-60 darab lehet összesen, ebből 12 már elment, a THAAD-ból 600, az 57-es árának darabja 90 millió dollár, a THAAD darabja 12.6 millió dollár. A ma hajnali amerikai csapások összesen kb. 2 milliárd dolláros tételt jelentenek az amerikai adófizetőknek. Ez az egy küldetés.

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.