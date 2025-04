Mindenesetre ezt a két, igencsak szánalmasra sikeredett és a valóságtól két irányba is méretesen elrugaszkodott produkciót nézve egyben azért megállapodhatunk: ahogy Húsvét igazi értelméről is vajmi kevés ragadhatott meg eddig a mi lánglelkű forradalmárainkban (ami késik, persze, nem múlik!) úgy borítékolható, hogy ha odakeverednének egy kormányrúd mellé, ugyanilyen kínos és mihaszna produkciókba fognának. Csak épp az mindannyiunknak fájdalmasabb, húsbavágóbb lenne. És garantáltan lefagyna az arcunkról a maradék értetlen mosoly is.

Komoly nemzet mindenesetre ne bízza ilyen zavaros gondolkodású, hiteltelen, butus és kínosan szavazatokért erőlködő politikai mutatványosokra szeretett hazáját. (De szerintem még egy ovis csoport vezetését se…)”

Nyitókép: Facebook