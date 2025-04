Megdöbbentő kijelentéseket tett Trump, több atomfegyverrel bíró ország is érintve van

Mint lapunk is megírta, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Magyarország után az Egyesült Államokba utazott, ahol Donald Trump amerikai elnök fogadta. A washingtoni látogatás kapcsán a magyar sajtóban elsősorban az jelent meg, hogy mennyivel barátságosabban fogadta Trump Netanjahut, mint Zelenszkijt. Való igaz, hogy ezúttal nem volt kiabálás a Fehér Házban, de az igazság az, hogy Trump mégis csak nyújtott némi leckét az „America First” politikából izraeli kollégájának is. Érdemes sorra venni, hogy sajtóhírek szerint miről tárgyaltak, és mi hangzott el!

A háttér terén látni kell, hogy

egy nappal a magyarországi út előtt Netanjahu kormánya eltörölte az összes amerikai importra kivetett vámot, hogy megelőzze Donald Trump várható kereskedelmi vámjait.

Azonban a próbálkozás a jelek szerint kevéssé hozta el a várt eredmény, dacára annak, hogy a két politikus egyébként remek szakmai és emberi kapcsolatot ápol. Trump ugyanis, mint az már jól ismert, bejelentett egy újabb vámcsomagot, amely 17 százalékos vámot vetett ki izraeli termékekre is. Döntése azóta felforgatta a világkereskedelmet, erről itt írtunk bővebben.

Egyébként voltak biztató jelek.

Miután Magyarország ígéretéhez híven kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), Netanjahu és Orbán közös telefonhívást folytattak Trumppal, aki meghívta Netanjahut Washingtonba, a jelek szerint azért, hogy rendezzék a vámvitát.

Netanjahu kapva kapott a lehetőségen, nyilván, hogy otthon demonstrálja: neki olyan jó viszonya van a világ vezető hatalmával, hogy elsőként látogathatja meg a Fehér Házat Trump vámintézkedései után, hogy egy új kereskedelmi megállapodást tárgyaljon le.

Ehhez képest

a tárgyalás során Trump bejelentette, hogy az USA közvetlen tárgyalásokat kezd Iránnal annak nukleáris programjáról, ami sajtóhírek szerint teljesen váratlanul érte az izraeli felet.

Az izraeli kormány régi vesszőparipája, hogy semmi értelme az iráni atomalkunak, hogy Trump jól tette, hogy előző elnöki ciklusa során kilépett abból, és hogy Irán végső célja Izrael megsemmisítése. Ismerve az iráni ajatollahok radikális iszlamista vonalát, és az általuk kitartott Hamász 2023. október 7-i rémtetteit, ezt nem is túl nehéz elhinni. Ehhez képest Trump politikája radikális változást képvisel, persze kérdéses, mi lesz a tárgyalásokból, melyek a sajtóhírek szerint Ománban lesznek, s melyekről most még nem világos, hogy közvetlen, vagy közvetett tárgyalást jelentenek.

Bár Netanjahu próbált előre tompítani a bejelentés élét, az elemzők szerint egyértelmű volt, hogy Trump már döntött, és Netanjahunak ezt tudomásul kellett vennie. Nem tűnik elrugaszkodott feltételezésnek, hogy ez volt az igazi oka annak, hogy Trump olyan sürgősen hívta Washingtonba az izraeli miniszterelnököt.

Tegyük hozzá, a vámkérdésben sem járt sikerrel Netanjahu. Bár előző este „meleg és produktív” megbeszélést tartott magas rangú amerikai tisztségviselőkkel,

Trump a nyilvánosság előtt ennél jóval kevésbé volt barátságos.

„Lehet, hogy nem lesz új kereskedelmi megállapodás” – mondta, majd emlékeztette Netanjahut az USA által Izraelnek nyújtott éves 4 milliárd dolláros támogatásra, amit ironikus gratulációval kommentált. Érdemes szó szerint idézni sorait, melyekkel nyilván a Republikánus Párt Izrael-kritikus szárnyának üzent: „ne feledd el, rengeteget segítünk Izraelnek. Évente 4 milliárd dollárt adunk, ez sok. Gratulálok, egyébként. Ez elég jó (alku).” A felvételeken látszik, hogy Netanjahu csak ül, és mosolyogva hallgatja, de kérdéses, mennyire volt őszinte ez a mosoly.

Szintúgy érdekes kicsengése van annak, hogy

Trump ezt követően dicsérte Recep Tayyip Erdogan török elnököt, akit Izrael egyébként antiszemita diktátornak tart,

akiről egyre többször beszélnek a katonai konfrontálódás kontextusában, és aki az utóbbi időben egyre barátságosabb a Hamásszal. Trump megvédte Erdogan szíriai lépéseit, aki katonai jelenlétre törekszik Szíriában. Trump ráadásul még azt is mondta, hogy Erdogannak meg lehet állapodni, csak “méltányosnak” kell lenni, majd azt kérte Netanjahutól, hogy „legyen méltányos”.

Az amerikai-izraeli kapcsolatok nyilván továbbra is kiemelkedők. Trump és Netanjahu kollegiális és emberi viszonya remek, és a zsidó állam továbbra is számíthat Amerika támogatására. A látogatás viszony arra is jó példa, hogy lehet bárkinek bármilyen viszonya Trumppal,