„Ha ez igaz, bár Peszkov tagadni látszik, akkor ez nem semmi lépés Putyintól. Ezzel nem csak a nehezen bevehető Herszonról és Zaporizsjéről mondana le, hanem a Donbasz egyharmadáról is – Szlovjanszkról, Kramatorszkról – amelyek a térség szimbolikus szempontból is fontos városai. Ezeket délről és északról is kezdik újra harapófogóba fogni – ezért is nekem elég meglepő lenne, ha feladná.

Közben viszont az USA elismerné a Krímet...és a háttérben még sok gazdasági »deal« is rejtőzhet. És ez a része az izgalmas – privát vagyonok, privát »deal«-ek Putyin és elitje számára, amelyek felülírhatnak más számításokat. Ha ez az ajánlat igaz, még akár lehet is a dologból valami.”