„Jó lehet ez azonban Oroszország számára is, amennyiben Ukrajna nem kap középtávon semmiféle biztonsági garanciákat, akkor Moszkva rendezheti a sorait, és újult erővel nekimehet majd Ukrajnának. Ugyanakkor kevésbé valószínű, hogy az oroszok most belemennének a 30 napos fegyverszünetbe: annál valószínűbb, hogy első körben feltételekhez kötik majd azt (pl. ukrán kivonuláshoz a kurszki területekről) és megpróbálják visszadobni a labdát Ukrajnának.

Ugyanakkor arra is érdemes figyelni, ami a tárgyalások utáni nyilatkozatok során minimálisan, vagy csak alig került elő: a biztonsági garanciák kérdése mellett ilyen volt az Egyesült Államok és Ukrajna között kötendő ritkaföldfém megállapodás kérdése. Miközben az elmúlt hetek akörül forogtak, most leginkább csak említés szintjén volt róla szó, de a fő kérdés a háború befejezése körül mozgott. Ugyanakkor a delegációktól származó források szerint nem került szóba a tárgyalások során sem Volodimir Zelenszkij, sem az ukrajnai választások kérdése, tehát azokak, aki az elmúlt időszakban már-már Zelenszkij távozását vizionálták, csalódniuk kell.”