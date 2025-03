„Az Enhanced Games (EG) mozgalom zászlóbontása – egy olyan, az olimpiához hasonló multisport-világverseny létrehozása, amelynek egyediségét a doppingellenőrzés elhagyása jelentené – újra felmelegítette a mesterséges teljesítményfokozó szerek használatáról szóló vitát. A sportüzletben helyét kereső sokféle kísérlet közül az EG azért kerülhetett az elmúlt hetekben a címlapokra, mert az amerikai elnök, Donald Trump fia is dollármilliókat fektet be a vállalkozásba. No meg az sem elhanyagolható szempont, hogy a doppinghoz sajátosan viszonyuló amerikai sport hazája, az USA, azon belül Los Angeles lesz a következő nyári olimpiai játékok házigazdája 2028-ban.

A magyar és nemzetközi sportbürokrácia által fújt passzátszéllel szemben vitorlázva hosszú évek óta érvelek a teljesítményfokozásról vallott közfelfogás és – hiú ábrándként – a nemzetközi sportpolicy megváltoztatása mellett. Egy tíz évvel ezelőtti vitairatban megfogalmaztam a »doppingellenes küzdelem« főbb érveivel szembeni tételes ellenvéleményemet. Ma is olvasható, nem akarom ismételni magam. A helyzet csak annyiban változott, hogy a teljesítményfokozással kapcsolatos hivatalos felfogás és az arra épített militáns gyakorlat még elavultabb lett az elmúlt dekádban; akár a kovakőhasználat melletti érvelés a 21. századi digitális konyhatechnológiáról szóló vitában. Most erről írok.”