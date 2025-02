Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője február 5-én ismételten hangoztatta Oroszország álláspontját, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök illegitim, ugyanakkor Moszkva továbbra is kész tárgyalni – számolt be a The Kyiv Independent.

Peszkov kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Zelenszkij a brit újságíró, Piers Morgan számára adott interjúban kifejtette: hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amennyiben ez az egyetlen lehetőség a háború lezárására.