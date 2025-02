„Döbbenet: ezzel a címlappal jelent meg a The Economist. A címlaphoz cikk is tartozik. A lap szerint a béketárgyalások megkezdése Európa rémálma. Nem a három év alatt elveszett több százezer élet, nem a romba dőlt városok, nem a 10 millió háborús menekült, nem a megroppant ukrán és európai gazdaság a kontinens rémálma. Hanem az, hogy végre egy asztalhoz ülnek azok, akik ennek véget tudnak vetni.

Ezt követően a szerző (akinek a személyazonossága rejtély, ugyanis a nevét nem adta az íráshoz) azt sérelmezi, hogy az Egyesült Államok rosszul fog bánni Európával a jövőben. Azzal az Európával, amely feladta a szuverenitáshoz szükséges saját védelmet, főként azért, hogy finanszírozhassa a nyugati jóléti államok fenntartását, amelyeket aztán szétvertek a tömeges migrációval. Így végül nem tud mást felmutatni, mint töméntelen bevándorlót, csődbe ment szociális programokat és a biztonsági architektúra teljes hiányát. Azon már meg sem lepődünk, hogy a névtelen szerző az Oroszországgal szembeni szankciók további szigorítását követeli akkor is, ha Amerika feloldja a szankciókat.

Természetesen hazánknak is jut „figyelem”. A cikk azzal vádolja Magyarországot, hogy szabotálja Európa védelmét (bár azt nem fejti ki, hogy mégis mivel), és a szerző kritikát fogalmaz meg azzal kapcsolatban is, hogy Magyarország túl nagy szerepet kap az európai döntéshozatali folyamatban (sic!). Ez az írás is jól mutatja azt a háborús tébolyt, amelyet a liberálisok szánnak Európának. Ennek véget kell vetni, és végre ismét békét kell teremteni!”