Térképen a törökök nagy dobása – Magyarország is helyet kaphat az asztalnál

Magyarország is helyet kaphat az asztalnál

A Mandineren nemrég megjelent cikkében Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója is arról írt, Szíriai kulcsfontosságú terepe lehet a magyar olajvállalatnak, amennyiben stabilizálódik a helyzet a közel-keleti országban.

Hernádi emlékeztetett, a MOL a polgárháború előtti időkben – az Inával együtt – jelen volt az ország közepén fekvő olajmezők kitermelésében. A vezérigazgató szerint amennyiben a helyzet stabilizálódik, akkor – a magyar külpolitikának hála – most Magyarország és a Mol is helyet kaphat az asztalnál. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy hazánk kiváló kapcsolatokat tart fent Közép-Ázsiával, a Türk Államok Szervezetével, benne Törökországgal is.