Romániai elnökválasztás: „Nem dőlhetünk hátra!” – Kovászna Megye Tanácsának elnöke a Mandinernek

Törökországban, ahonnan tudósítottam sokáig, azt mondják, a törvények direkt ködösek, ezek csak tárgyalási alapot képeznek. A hatalommal jóban kell lenni, és akkor a törvénnyel is jóban lesz valaki.

Érdekes megfigyelés. Igen, talán itt is így van –

a romániai törvények sosem egyértelműek, hanem értelmezhetőek, sok esetben mérlegelési mozgásteret adnak, és ez nyilván sokféle helyzetet szül.

Emellett van egy mély probléma: az elmúlt 35 év alatt az egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenség már társadalmi elégedetlenséggé alakult át. Elszakadt egymástól a felső osztály, a középosztály és az alsó osztály. A felső osztály még gazdagabb lett, a középosztály zsugorodott, és az alsó osztály kezdett nagyon nagy lenni. Így történhetett meg, hogy egy szélsőjobboldali, megcsúszott gondolkodású ember könnyedén becsatornázta a társadalmi elégedetlenséget, és megnyerte az elnökválasztás első fordulóját. Ez csak egyik eredménye annak, hogy 35 éven át nőtt a társadalmi egyenlőtlenség.

Akkor mégsem orosz befolyás áll a háttérben?

Én azt nem tudom. De nagyon valószínű, hogy amikor külső hatalmak látják, hogy instabillá válik egy ilyen jelentős frontzóna, akkor megpróbálnak ráhatni a saját érdekeik szerint.

Vannak erre bizonyítékok is?

Ennek a jelöltnek, Călin Georgescunak 25 ezer TikTok accountja volt. Gondolom, ezeket nem úgy működtette, hogy este szelfizett és egyedül összerakta. Ehhez csak kell komoly háttértudás, logisztika és egy háttérapparátus, amely ezt működteti.

A titkosszolgálati dokumentumok szerint a választás napján 85 ezerszer próbáltak beavatkozni a választási rendszerbe, a hatóságok szerint sikertelenül.

Ez olyan volumenű művelet, amelyhez állami háttér szükséges.

Hihetőek-e ezek a titkosszolgálati dokumentumok?

Jó kérdés, már azért is, mert a különböző szolgálatokban Călin Georgescunak a hívei is bent vannak. Konkrét eseteket is ismerek. Az elmúlt napokban több tényfeltáró anyag is megjelent, miszerint ő maga és a szimpatizánsai is bent vannak a különböző rendszerekben. Az államigazgatás rendszerében, a kormányfői titkárságon, a szolgálatoknál…