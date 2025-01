Ez az „autós airbnb” áll a New Orleans-i és a Las Vegas-i terrortámadások mögött

A Turo nevű autókölcsönző alkalmazás került a figyelem középpontjába, miután az újév napján történt New Orleans-i és Las Vegas-i támadásokban használt járműveket ezen a platformon keresztül bérelték – számolt be a The Hill.

New Orleansban egy pickup truck hajtott bele a zsúfolt Bourbon Street tömegébe, legalább 15 ember halálát okozva, míg Las Vegasban egy Cybertruck robbant fel a Trump International Hotel előtt, egy ember halálát és hét másik sérülését okozva.

A Las Vegas-i rendőrség szerint a robbanásban használt teherautót a Turo alkalmazáson keresztül bérelték, amit a vállalat megerősített. A Turo egyik szóvivője közölte, hogy együttműködnek az FBI-jal az ügy felderítésében, és