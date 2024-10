Ijesztő: a német lap arra buzdítja a Nyugatot, hogy végre mutassa meg a katonai erejét Moszkvával szemben

Nyitókép: Fadel Itani / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Határozottabban kell fellépnie Ukrajna mellett a Nyugatnak, leszámolva azzal a szemlélettel, hogy el kell kerülnie az eszkalációt Moszkvával – írja a német Die Welt szerzője. Clemens Wergin szerint Izrael szolgálhat jó példával a Nyugat számára azzal, hogy deeszkalációs politikáját feladva jelentősen meggyengítette a Hezbollahot. A lap felidézte, a libanoni székhelyű szervezet a gázai konfliktus tavaly októberi kezdete óta folyamatosan támadja Észak-Izraelt. Jeruzsálem sokáig próbálta elkerülni a nyílt háborút az Irán által támogatott szervezettel, de a támadások ennek ellenére sem csillapodtak.

Izrael a közelmúltban taktikát váltott és támadást indított a Hezbollah ellen. A célzott akciókkal likvidálta a terrorszervezet legtöbb vezetőjét, valamint a libanoni lőszerraktárak nagy részét is megsemmisítette. Ezzel Jeruzsálem jelentősen meggyengítette a Hezbollahot, a harcok jelenleg is folynak. A libanoni siíta szervezet meggyengítése előtt a tavaly októberi izraeli terrortámadások miatt kirobbant gázai harcokban a Hamaszt is sikerült kiiktatnia. Az eszkaláció legfontosabb eredménye ugyanakkor, hogy Irán meggyengült, mivel szövetségesein keresztül már nem jelent akkora fenyegetést Izraelre.

A Welt szerzője szerint a Nyugatnak példát kellene vennie Izraelről és ahelyett, hogy mindent megtesz azért, hogy az orosz-ukrán konfliktus ne mélyüljön tovább, inkább erőt kellene mutatnia Oroszországgal szemben. Ha ez nem történik meg, a „nyugati eszkalációs hisztéria miatt” Ukrajna hamarosan elveszíti a háborút.

A konfliktus kiszélesítését azért is kellene felvállalnia a Nyugatnak, mert míg Moszkva Észak-Koreából és Iránból származó fegyverekkel lövi az ukrán területeket, addig Kijev nem vethet be orosz területeken nyugati, nagy hatótávolságú fegyvereket. Ez pedig azt jelzi Vlagyimir Putyin számára, hogy mindent megtehet, miközben a nyugati szövetségesek túl kiszámíthatóvá váltak. Egyebek mellett azzal, hogy folyamatosan bedőlnek Moszkva atomfegyver bevetéséről szóló fenyegetéseinek.