Folytatódó káosz: megint elhalasztják a választások megtartását Bulgáriában

Az ideiglenes kormányt formálni szándékozó Gorica Grancsarova-Kozsareva azonban visszautasította Radev kérését Sztojanov leváltására, ezért Radev megtagadta a kormány kinevezését, és elhalasztotta a parlamenti eskütételt. Grancsarova-Kozsareva kabinetjében több minisztert is megtartott volna, köztük Sztojanovot is, aki 2023 júniusa óta tölti be a belügyminiszteri posztot.