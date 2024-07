Átvette az irányítást Orbán Viktor az EU-ban – indul a magyar uniós elnökség

Noha, mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: a magyar elnökséghez vezető út azonban nem volt zökkenőmentes. Az Európai Parlament több képviselője is többször felvetette, hogy meg kellene akadályozni a magyar elnökséget, mivel szerintük kérdéses, hogy Magyarország hitelesen elláthatja-e ezt a szerepet. Több mint egy évvel ezelőtt már azzal érveltek, hogy Magyarország megsérti az EU alapvető értékeit, és nem tartja be a „lojális együttműködés elvét”. Később olyan vádak is elhangzottak, miszerint a magyar elnökség orosz és kínai érdekeket képvisel.