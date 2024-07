Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

„A konteológusok is bőségtől duzzadó vadászmezőkre leltek ebben a témában, és minden szakmai bárgyúságot és inkompetenciát sötétben bujkáló ördögi hatalmak ármányának érzékelnek.

Fene tudja, még az is lehet, hogy én vagyok naiv, és a végén nekik lesz igazuk.

A probléma, hogy amit látunk, nem egy specifikusan amerikai tragédia, hanem egy egész szakma hanyatlásának a legújabb bizonyítéka.

Aki kicsit is foglalkozott személyvédelemmel, az tudja, hogy a terep, ahol dolgozunk, »helyszínekből« és »átmenetekből« áll. Az előbbi, ha mégoly bonyolult is, eleve egy alacsonyabb szintű kihívást jelent. A legbonyolultabb helyszín is viszonylag gyorsan »felépíthető« a szakma általánosan elfogadott LEGO kockáiból. Ezzel szemben az »átmenet« két »helyszín« között (hotelből autóba, repülőgépből autóba, pódiumról autóba stb.) mindig belevisz egy plusz bizonytalansági faktort a kalkulusba. Ebből kifolyólag ezek azok az etapok, amikor a szakemberek hátán átnedvesedik az 5.11-es ing vagy a Crye Precision negyedmillió forintos egyenruhája.”

***