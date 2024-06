Rendhagyó tiltakozás Párizsban: a helyiek azzal fenyegetőznek, hogy a Szajnába ürítenek

Nyitókép: Aurelien Meunier / Getty Images

Sok párizsi nem örül a közelgő olimpiai játékoknak, mivel azok számos építkezést, a helyi közlekedés drágulását és biztonsági kockázatokat is vonhatnak maguk után. Emellett sokaknak az sem tetszik, hogy a hatóságok a szexmunkások és a hajléktalanok eltávolításával próbálják vonzóbbá tenni a várost a látogatók számára. Az elégedetlenek ezért egy szokatlan tiltakozási formát választottak: a Szajnába való ürítést tervezik, hogy ezzel is megnehezítsék a szervezők dolgát – írta meg a Világgazdaság.

A „Je Chie Dans La Seine Le 23 Juin” (A Szajnába kakilok június 23-án) kezdeményezés futótűzként terjed a közösségi médiában, ahol különböző oldalak osztanak meg tippeket a tiltakozás logisztikájával kapcsolatban, de persze terjednek a mémek is.

A tervek szerint a Szajna több eseménynek is helyt ad majd az olimpián, köztük úszó és triatlonversenyeknek. Emmanuel Macron francia elnök még azt is megígérte, hogy úszni fog a folyóban a játékok előtt, hogy bizonyítsa, a víz elég tiszta a versenyzők számára is.

Az akció dátuma is annak köszönhető, hogy Macron is június 23-át nevezte meg a tervezett úszáshoz.

A helyi lakosokat vélhetően az is bosszantja, hogy a Szajnában úszni elvileg 1923 óta tilos, igaz Párizs évek óta dolgozik azon, hogy az olimpiára tiszta legyen, mintegy 1,4 milliárd eurót költöttek erre eddig.

