Merci beaucoup! Le Pen asszony most csinálta meg az európai jobboldal szerencséjét

Az AfD-vel való kenyértörésre Le Pen – legyünk őszinték – látványosan kereste a sanszot,

s a német jobboldali párt mérhetetlen amatőrizmusa miatt ehhez voltaképpen csak az alkalom gyakori perceinek egyikét kellett megragadnia. Ha jól számolom, ez már a harmadik összezördülésük: először télen rágott be Le Pen az AfD-re, mikor kiderült, hogy a párt az ún. ’remigráció’ nemes jelszava alatt „rosszul integrálódott” migrációs hátterű német állampolgárok kitoloncolását ígérte; aztán már idén áprilisban, amikor az AfD Franciaország egyik tengerentúli területe, Mayotte jogi státuszával látta helyesnek megindokolni a krími népszavazás jogszerűségét; végül most, amikor listavezetőjük, Maximilian Krah a La Repubblicának azt találta nyilatkozni, hogy

aki SS-egyenruhát viselt, az ettől még nem lesz automatikusan bűnöző”.

Ez az elszólás volt a végső, ennél nagyobb sajtónyilvánosság mellett nehéz szakítani – a francia és a német jobboldal útjai elváltak.

Le Pen csak pozőrködik persze, az AfD-től való elhatárolódás mögötti meggyőződést minimum kiegészíti némi politikai számítás. Egyrészt a francia Nemzeti Tömörülés látványos, tartós és helyes középre húzását mi sem hitelesíthetné jobban, mint egy látványos szakítás azzal a párttal, amit Európában mindenki a jobboldal legkülső szélének tart. Másrészt nagy kockázatot nem vállalnak azzal, hogy belerúgnak az AfD-be –

nem csak a jobboldalon kívül, de azon belül sem szereti őket senki igazán.

Seperc alatt Le Penék mellé állt az ügyben az ID második legnagyobb nemzeti delegációját adó Matteo Salvini-féle Északi Liga, Krah kirúgására vagy a frakció elhagyására szólította fel az AfD-t az ID csúcsjelöltje, a patinás Dán Néppártból származó Anders Vistisen is. Az említésre méltó tagpártok közül egyedül az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) álláspontja kérdéses még, de az sem sokáig; csúcsjelöltjük, Harald Vilimsky régi róka, s maga mondta, hogy tud számolni is. Krah egyébként azóta visszavonult a nyilvános szerepléstől, és az AfD elnökségéből is távozott.