Halálra ítéltek egy korrupt milliárdost Vietnamban

Nyitókép: AFP

Vietnamban halálra ítélték Truong My Lant ingatlanfejlesztőt, aki 11 éven át fosztogatta az ország egyik legnagyobb bankját – számolt be a BBC.

A brit oldal szerint a döntés a csalás szédítő méreteit tükrözi. A 67 éves Truong My Lant azért ítélték el, mert 44 milliárd dollár értékű kölcsönt vett fel a Saigon Commercial Banktól. Az ítélet szerint 27 milliárd dollárt kell visszafizetnie, és az ügyészek szerint ez az összeg talán soha nem térül meg.

Egyesek úgy vélik, hogy a halálbüntetéssel a bíróság arra akarja ösztönözni, hogy a hiányzó milliárdok egy részét adja vissza.

A BBC szerint a kommunista hatóságok szokatlanul nyíltan nyilatkoztak az ügyről, és a legapróbb részleteket is közölték a médiával. Elmondásuk szerint 2700 embert idéztek be tanúskodni, 10 államügyész és mintegy 200 ügyvéd vett részt az ügyben.

Truong My Lannal együtt nyolcvanöt másik személyt is bíróság elé állítottak, aki tagadta a vádakat, és fellebbezhet. Valamennyi vádlottat bűnösnek találták. Truong My Lan férje és unokahúga kilenc, illetve tizenhét év börtönbüntetést kapott.

„Azt hiszem, ilyen kirakatper még nem volt a kommunista korszakban” – mondta David Brown, az amerikai külügyminisztérium nyugalmazott tisztviselője a BBC-nek.

Korrupcióellenes politika

A per volt az eddigi legdrámaibb fejezete a Nguyen Phu Trong kommunista pártfőtitkár által vezetett „Lángoló kemencék” korrupcióellenes kampánynak. A marxista Nguyen Phu Trong úgy véli, hogy a féktelen korrupció miatti népharag fenyegetést jelent a Kommunista Párt hatalmi monopóliumára.

A kampányt 2016-ban kezdte el, miután kicselezte az akkori üzletbarát miniszterelnököt, hogy megtartsa a párt vezető pozícióját.

Bár Vietnam leginkább a gyorsan növekvő feldolgozóiparáról ismert, a legtöbb gazdag vietnami ingatlanfejlesztéssel és spekulációval kereste a pénzét.

Hatalmas csalás

Truong My Lan piaci árusként kezdte, édesanyjával együtt kozmetikumokat árult. Fiatal nőként földet és ingatlanokat kezdett vásárolni, miután a kommunista párt 1986-ban bevezette a gazdasági reformok időszakát. A kilencvenes évekre már szállodákat és éttermeket birtokolt.

Minden földterület hivatalosan állami tulajdonban van. A földhöz való hozzáférés gyakran az állami tisztviselőkkel való személyes kapcsolatokon múlik – írja a BBC. Truong My Lan 2011-re Ho Si Minh-város ismert üzleti személyisége lett, és ez lehetővé tette számára, hogy három kisebb, pénzszűkében lévő bankot egy nagyobb egységgé egyesítsen: ez lett a Saigon Commercial Bank.

A vietnami törvények tiltják, hogy bármely magánszemély 5%-nál több részvényt birtokoljon bármely bankban. Az ügyészek szerint azonban Truong My Lan több száz fedőcégen és a meghatalmazottjaként eljáró személyeken keresztül valójában a Saigon Commercial több mint 90%-át birtokolta. Azzal vádolják, hogy ezt a hatalmat arra használta fel, hogy saját embereit nevezze ki vezetőknek, majd utasította őket, hogy hagyjanak jóvá több száz hitelt az általa ellenőrzött fedőcégek hálózatának.

A felvett összegek elképesztőek. A neki nyújtott hitelek a bank összes hitelének 93%-át tették ki.

Az ügyészek szerint 2019 februárjától három éven át arra utasította sofőrjét, hogy több mint 4 milliárd dollár készpénzt vegyen ki a bankból, és azt a pincéjében tárolja.

Azzal is megvádolták, hogy bőkezűen vesztegetett, hogy hiteleit soha ne vizsgálják meg. A központi bank egy korábbi főellenőrét életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték 5 millió dolláros kenőpénz elfogadása miatt.