Csodás megmenekülés a halál torkából: egy órán át kuporogtak az erkélyen, körülöttük lángok

A lakók az erkélyeken át próbáltak menekülni, volt, aki ki tudott ugrani a tűzoltók ugrópárnájára, azonban „egy édesapát és lányát majdnem két órával a tűz kialakulása után sikerült csak kimenteni, de egy fiatal pár is hosszú időre csapdába esett az egyik emeleti lakás balkonján” – írtuk akkor.

A fiatal pár – egy 26 éves portugál lány és 24 éves belga barátja – most megszólalt, interjút adtak a BBC-nek, amelyben elmesélték, hogyan élték túl szorult helyzetüket, míg megérkeztek értük a tűzoltók, akik – az utcán bámészkodók tapsa közepette – végül kimentették őket.

Azt hitték, itt a vég

Röviden: a pár éppen nyolcadik emeleti otthonában dolgozott, amikor meghallották a szirénákat, azonban

„először azt hittük, hogy ez valami csekélység, mivel nem láttunk füstöt”

– emlékszik vissza Sara Jorge. Az egyik szomszéd arra biztatta őket, hagyják el a házat, másvalaki azonban azt tanácsolta, maradjanak otthon, nincs probléma; ekkor visszamentek, és meglátták a füstöt; ekkorra terjedt át a másik épületből ide a tűz.

Mire újra nekiindultak volna, a házat már ellepték a lángok, és nem tudtak kijutni a folyosóra sem.

A szél közben irányt váltott, így a lángok most éppen az ő épületrészüket kezdték ostromolni – idézi fel a lap – így hát kiugrottak egy oldalerkélyre.

„Amikor megláttuk a tüzet magunk körül, abban a pillanatban azt hittük, hogy ott fogunk meghalni” – idézi fel Sara Jorge – „De azt mondtam a barátomnak: »Nem vagyok hajlandó meghalni«, és bár a körülményeink azt súgták, ez a sorsunk, de tudtam, hogy ennek még nem jött el az ideje” – teszi hozzá.

„Nem öleltük egymást, ez a feladás jele lett volna” – meséli a lány – „csak puszit adtunk egymásnak”. A pár megörült, amikor meglátták a tűzoltókat, azonban, mint kiderült, ez lehetetlen volt, előbb alkalmassá kellett tenni a terepet. Az első tűzoltó így fellocsolta a területet vízzel, végül egy másik tűzoltó tudta kimenteni őket, daruval. Egy óránál is tovább húzták meg magukat az erkélyen.

Nagyon hálásak a tűzoltóknak

Ők voltak az utolsó pár, akit megmentettek a tornyuk égő roncsaitól. Jelenleg tíz elhunytról tudni. Mint fogalmaztak a lapnak:

mindenük bent égett, de életben maradtak, és ez a legfontosabb.

A ház kivitelezésének minőségére egyébként ők is panaszkodtak (ez áll most a vizsgálatok középpontjában), eső idején beázott, olyan is volt, hogy a szél tépett le egy darabot a homlokzati burkolatból, amely egyébként extrán gyúlékony volt, és öt évvel ezelőtt be is tiltották az alkalmazását.

A túlélők a hónap végéig szállodában maradnak, adománygyűjtés indult a költségek fedezésére, Valencia lakossága pedig együtt gyászol az áldozatok hozzátartozóival. Sara-ék pedig nagyon hálásak a tűzoltóknak, mint mondja, „azért maradtunk életben, mert ők úgy döntöttek, kockáztatják értünk a sajátjukat”.

***

***

Nyitókép: képkivágás