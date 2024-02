Mindeközben Hollywoodban: tajt részegen vette át a díját a The Last of Us sztárja (VIDEÓ)

Pedro Pascal az HBO híres The Last of Us című sorozatában nyújtott alakításáért nyerte el a SAG legjobb férfi színész díját. A Screen Actors Guild-díj (röviden SAG-díj) egy filmes elismerés, amellyel a SAG-AFRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) elnevezésű amerikai színészszakszervezet jutalmazza az általa legjobbnak tartott filmes, illetve főműsoridőben (primetime) sugárzott televíziós alakításokat.

A színész valószínűleg nem számított az elismerésre, ezért részegen lépett fel a színpadra és tartott beszédet

– írja a Variety.

Egy kicsit részeg vagyok. Azt gondoltam, nyugodtan berúghatok”

– ezzel a mondattal kezdte kezdte a beszédét a chilei származású színész.

Ryan Gosling és Margot Robbie a közönség soraiban nézték végig Pedro beszédét, miközben halkan nevetgéltek Pedro mondatain.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: ROBYN BECK / AFP