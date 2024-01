Ukrán admirális: Gyorsabban megnyernénk a háborút, ha korlátozás nélkül lőhetnénk Oroszországot a nyugati fegyverekkel

„Ukrajna gyorsabban nyerné meg a háborút, ha engedélyt kapna arra, hogy brit és más nyugati fegyverekkel lőjön Oroszország mélyén lévő célpontokat” – jelentette ki a SkyNews-nak az ukrán haditengerészet vezetője.

Olekszij Neizspapa admirális szerint a közel két éve dúló háború lefolyása egészen másképp alakult volna,

ha az ukrán erők a kezdetektől fogva korlátozás nélkül használhatták volna a nyugati fegyvereket, illetve hadianyagot.

Az admirális bejelentkezett a kiszuperált brit hadihajókért is, mondván, biztosítani kell, hogy Oroszország örökre feladja még a gondolatot is, hogy Ukrajna irányába induljon, beleértve a tengeri útvonalakat is.