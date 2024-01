Itt a hírhedt Epstein-lista és a bizonyosság Bill Clintontól András hercegig

Sjoberg vallomása több érdekes részlettel is bír, például Michael Jackson és David Copperfield kapcsán, akik szintén felkeresték Epstein házát, Copperfield néhány trükköt is bemutatott házigazdáinak. A vallomásból az is kiderül (vagyis leginkább: megerősítést nyer), hogy a lányokat „hólabda”-módszerrel gyűjtötték, vagyis az is kapott pénzt a lányok közül, aki további lányokat közvetített.

Donald Trump neve is előkerült,

de őt a vallomástevő szintén nem vádolta semmivel, pusztán egyik kaszinóját látogatta meg Epstein Atlantic Cityben.

Ellenben Sjoberg vallomásában András herceg is előkerült, akivel Epstein New York-i otthonában találkozott; a herceg nem olyan régen egyezett meg peren kívül az őt szexuális visszaéléssel vádoló Virginia Giuffre-vel, aki Epsteint és Maxwellt vádolta azzal, hogy 17 évesen szexuális együttlétre kényszerítették őt a herceggel, noha hivatásos masszőrként toborozták eredetileg.

Emlékezetes, Maxwellt 2022 júniusában 20 év börtönbüntetésre ítélték – ami ellen Epstein barátnője fellebbez. Maxwell ügyvédei nem voltak hajlandóak kommentálni a feloldott iratokat.

A nyitóképen: András herceg, Virginia Giuffre és Ghislane Maxwell 2001-ben. Fotó: Handout / US District Court – Southern District of New York (SDNY) / AFP