„Nem kell finnyáskodni! Innen a kelet-közép-európai térségből is lehet jó szakembereket verbuválni speciális rendbontásokra, nem kell ide Antifa, ha közmédia-elfoglalásról van szó. Tusk meg is hirdethetné a profession.hu-n.

Most, hogy a Reuters, a Telegraph meg a BBC is simogató módon számolt be a botrányos lengyel médiafoglalásról, lassan elkezdhetünk mi, magyarok is büszkék lenni, hogy ebben is megint élen jártunk. Újbeszél nyelven valahogy úgy hangzik a nettó diktatórikus fellépés, hogy »a lengyel médiareform szükségességét erősítendő, muszáj volt verőlegényekkel elfoglaltatni a közmédiát, hiszen az előző kurzus azt aljas propagandacélokra használta«. Haladjanak tovább, nincs itt semmi látnivaló, ahogy Frank Drebin hadnagy is kérte a járókelőket a Csupasz pisztolyban, miközben éppen szanaszét robbant mögötte a teljes kóceráj.

Minden a legnagyobb européer rendben tehát Lengyelországban, ahol az ottani Zana József, azaz Donald Tusk átvette a hatalmat. A kölcsönös brüsszeli dörgölőzések és puncsolások fel fogják gyorsítani az uniós lengyel pénzek hazahozatalát, de a fene se gondolta, hogy ez akkora mellényt ad a Polgári Platformnak, hogy meg mernek csinálni egy akkora skandalumot, aminek, ha csak a töredéke Budapesten történne, akkor már ránkhívták volna az ENSZ-csapatokat, a svájci gárdát és Dredd bírót. Az, hogy a felsorolt »mértékadó« nemzetközi médiumok ilyen mosdató jelleggel számolnak be a történésekről, előrevetíti, hogy nemhogy jogállamisági eljárás nem lesz Tuskék ellen kezdeményezve, de még egy ártatlan Jourová-szemöldökszőr sem lesz felhúzódva. Kettős mérce á la európai elit.”

***