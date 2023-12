„Úgy tűnik, az angolszász világban sok fiatal a Hamasz mellé állt. A More in Common által nemrégiben végzett felmérés szerint a 18-24 évesek 24 százaléka szabadságharcosoknak nevezi a Hamászt. Az, hogy a közel negyedük úgy döntött, a Hamászt, a kegyetlen iszlamista terrorcsoportot felszabadító hősöknek tekinti, túlságosan is sokatmondó. Ez azt sugallja, hogy fiatalok milliói azonosulnak Nyugaton egy olyan mozgalommal, amely egyértelműen ellenséges a társadalmukkal és az életmódjukkal szemben. Azok közül, akik a Hamászt szabadságharcosoknak tekintik, sokan valószínűleg jobban hisznek a Hamász propagandájának, mint a mainstream hírforrásoknak. Ennek eredményeként a megkérdezettek több mint 30 százaléka úgy véli, a Hamász által október 7-én elkövetett atrocitások Izrael vagy a Nyugat által kitalált kitalációk.

Számos bizonyíték van arra, hogy a fiatalok már október 7-e előtt is inkább Palesztinát támogatták, mint Izraelt.

Október 7-e után ők voltak az a generáció, különösen az egyetemi hallgatók, akik leginkább egyetértettek az Izrael-ellenes tüntetésekkel. Mi az tehát, ami a Z generációban olyan sokakat bátorított arra, hogy szimpatizáljanak a Hamásszal, sőt támogassák azt? És miért mentegetik oly sokan a Hamász október 7-én elkövetett atrocitásait, vagy miért tagadják, hogy azok valaha is megtörténtek?

Sok kommentátor egy ismerős bűnbakot talált, a közösségi médiát, utalva a TikTok- és az Instagram-influencerek szerepéra, s rámutatnak a hatalmas mennyiségű Hamász-párti videóra és propagandára, amelyek ezeken a platformokon megjelennek. Azt is állítják, hogy a fiatalok félnek attól, hogy „rosszat” mondjanak a konfliktusról, hátha emiatt a hangos Hamász-párti csőcselék kiszúrja őket.”

Nyitókép: Palesztinpárti tüntetők követelik az Európai Uniótól, hogy lépjen fel a tűzszünet elérése, és a Gázai övezet blokádjának feloldása érdekében Brüsszelben 2023. október 22-én. MTI/EPA/Olivier Hoslet