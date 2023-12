Év végi ajándék a Facebooktól – lekorlátozták a Mandinert egy hír közlése miatt

A Facebook néhány hete lekorlátozta a Mandiner láthatóságát a közösségi oldalon. A Facebookról érkező forgalmunk a töredékére, mintegy egytizedére esett vissza, és ez befolyásolta az általános olvasottsági adatainkat is az elmúlt hetekben.

A korlátozás oka? Egy egyszerű külpolitikai hír közlése.

Egy híré, amely bemutatja, hogy egy aktuális, fontos nemzetközi konfliktusban az egyik fél éppen aktuálisan mit mondott.

Egész pontosan ez a hír váltotta ki a Facebook szankcióját:

„A Hezbollah bevetette a Burkan-rakétákat Izraelben

Az elmúlt héten az Irán által támogatott csoport megerősítette akcióit a libanoni fronton.

A Hezbollah vezetője szombaton azt mondta, hogy a csoport új fegyvereket használ az Izrael elleni támadásokban – olvasható az NDTV hasábjain. „Az elmúlt héten az Irán által támogatott csoport megerősítette akcióit a libanoni fronton a műveletek számát, a célpontokat és a fegyverek típusát tekintve” – mondta Hasszán Naszrallah a Hamász és Izrael közötti háború kezdete óta tartott második televíziós beszédében.

„A síita muzulmán mozgalom először használt Burkan rakétákat” – mondta, hozzátéve, hogy ezek 300-500 kilogramm „hasznos terhet” képesek hordozni. Naszrallah megjegyezte, hogy más, Irán által támogatott csoportok, többek között Irakból és Jemenből is támadásokat intéznek Izrael és az amerikai csapatok ellen a Közel-Keleten: „Ha ti, amerikaiak le akarjátok állítani ezeket a műveleteket... akkor le kell állítanotok a Gáza elleni háborút”. Elmondta, hogy pénteken több Hezbollah-tagot megöltek Szíriában, ahol a csoport régóta Bassár el-Aszad elnök oldalán áll az ország polgárháborújában.”

Azért is idéztük teljes egészében a hírt, hogy az olvasóinkkal együtt tegyük fel magunknak a kérdést:

mit is követtünk el ennek a szimpla hírnek a közlésével,

ami miatt tartós büntetést kell kapnia egy híreket közlő médiumnak?

Mi nem tudjuk erre a választ. És önök?

Mindettől függetlenül lapunk – mint sok éve folyamatosan – idén is meg fogja dönteni eddigi, előző évben elért olvasottsági rekordját,

tovább emelkedett olvasóink száma.

A Mandiner a Facebook beavatkozásaitól függetlenül továbbra is közli a releváns közéleti híreket belföldről és külföldről. Hírportálunk korlátozás nélkül olvasható az interneten, elérhető nyomtatott hetilapunk is, ahogy a Facebook-oldalunk is működik jelen állás szerint. Emellett hírlevelünkre is feliratkozhatnak olvasóink.

Maradjanak továbbra is velünk!