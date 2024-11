Szentkirályi Alexandra másoknak is ingyenessé tenné a tömegközlekedést

Nyitóképünk illusztráció. (MTI/Lakatos Péter)

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Facebook-posztjában írt arról, hogy azt fogják javasolni, utazhassanak ingyenesen a kutyájukkal és a kerékpárjukkal a nyugdíjasok és gyerekek is. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, korábban a Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy 2025-től a bérlettel utazók díjmentesen vihetnek magukkal egy kerékpárt és egy kutyát a BKK járatain.

„Ez szerintünk egy jó lépés, mi minden olyan javaslatot támogatunk, ami a budapestiek életét megkönnyíti, ugyanakkor ez az előterjesztés végiggondolatlan volt – fogalmazott. Úgy véli, például

nem gondoltak a díjmentesen utazókra, tehát a 14 év alatti fiatalokra és 65 év feletti budapestiekre.

Rájuk ugyanis az előterjesztés szerint ez nem vonatkozik, nekik ugyanúgy fizetniük kellene, ha kutyával vagy biciklivel szeretnének utazni.

„Ezért javasoljuk most, hogy javítsuk ki a Közgyűlés szakmailag hiányos döntését, hogy a díjmentesen utazó 65 év feletti nyugdíjasok és 14 év alatti diákok is élhessenek ezzel a lehetőséggel. Hiszen ők is gyakran közlekednek kutyával vagy biciklivel – érvelt a kormánypárti politikus.