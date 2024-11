Tényleg mindig van rosszabb. A régi balos média is tendenciózus volt és gyakran mértékvesztő, de legalább nem hemzsegett tárgyi tévedésektől, és nem a tárgyi tévedésekre alapozva kezdtek fölényeskedő kioktatásba az ott dolgozók. Bezzeg most, ha van egy mondat, amely tartalmaz egy nevet, egy tisztséget, egy dátumot és egy egyéb adatot, akkor a négyből kettő biztosan el lesz kúrva, de jó eséllyel mind a négy. Személyes kedvencem, amikor pár hónapja a felszínes nyöhögés napi betevőjén, a Jólvanezígyen megfejtették, hogy a határon túliak azért utálják Gyurcsányt, mert 2008-ban azt mondta, hogy 20 millió román. Nem Gyurcsány, nem 2008-ban, nem 20 millió, a román legalább talált.

Vagy amikor az exmanöken kamufeminista bemondja, hogy minden abúzus rákfenéje, hogy a Fidesz 2012-ben a szakma tiltakozása ellenére levitte 14 évre a belegyezési korhatárt (hogy milyen szakmában illetékes az úrhölgy, én nem tudom, talán műfelháborodásban vagy kettős mércében). Miután vizsgáztam belőle, arra még emlékeztem, hogy a ’78-as BTK-ban is 14 év van, de közben megnéztem, már a 61-esben is az volt. Ez az apróság ugyanakkor nem gátolta a Tisza párt Hofi Gézáját (Edina), hogy gondolkodás nélkül vegye át a korhatárleszállításról szóló hülyeséget, és amikor szóltak neki, hogy mellélőtt, akkor még mindig neki állt följebb, hogy így is az unió legkevésbé szigorú államai között vagyunk, és lehet, hogy nem a Fidesz tárta ki az ajtót a ragadozók előtt, de ő hagyta nyitva. Nos, Európában olyan szekuláris mintaállamokban 18 év a korhatár, mint Törökország vagy Vatikán (az unióban egyedül Máltán), és olyan elmaradott helyeken 14 vagy 15 év, mint a teljes Skandinávia, Németország, Franciaország, Olaszország vagy Portugália. Nem baj, én boldogan fogom terjeszteni, hogy a Tisza aktivistái gardedámot akarnak küldeni a kamaszokra. Ahogy a Fidesz is a lincshangulatnak engedelmeskedve fogott a BTK esztelen szigorításába, füvező tinédzserek ügyeivel árasztva el az igazságszolgáltatást.

Utóbb említettet amúgy sajnálom, az egykor eredeti és szellemes szereplő ma már atombiztosan hozza a fájdalmasan korán kimúlt DK tévé tartalmi és stiláris színvonalát. No, de így jár mindenki, aki kiszolgáltatja magát annak a közönségnek, amelyik véletlenül sem tényekre és érvekre kíváncsi, hanem folyamatos visszaigazolásra, hogy ő a jó, a másik meg a rossz. Elég primitív hozzáállás, nem véletlenül az ezt kiszolgáló média is primitív lett, most már kár ezen fönnakadni, akinek nem tetszik, azt a megváltó úr belelöki a Dunába.”

Nyitókép: Facebook