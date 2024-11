Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

„A G-nap után dezertálók egyikeként, értelemszerűen silányabb, középszerűbb újságírók közé tartozva nem sokat látok Stumpfból 2018 óta, aki az akkori igencsak mocskos kampány idején letiltott a Facebookjáról. Maradnak a parádés megszólalásai a Körteember Szabadsajtó klubjában, illetve az, amikor Ablonczy Bálinttal esnek-kelnek műsorvezetőként egy válaszos podcastben, amiről majd egy későbbi alkalommal fogok írni. A Mandinak visszaírt nagyképű levele alapján pedig bizonyítottá vált a dolog, hogy akkora a mellény Andriskánál, hogy elhitte magát műsorvezetőként is. Mindnyájunk sérelmére.

Ez a levél viszont még ennél is többet mutat. Elitista, megalomán és bosszúálló. A rocksztár újságíró, a jobboldal egykori írástudó Keith Richardsa, aki, ha tehetné, napszemüvegben és cigarettázva osztaná az észt stúdiókban és katedrán, mára nem vált mássá, mint egy szánalmas, megkeseredett, kiégett formává, olyasvalakivé, mint Dolák-Saly Róbert az osztályfőnöki órán.

Stumpf Bandi a szakma és az nemzet szolgálatában oktatja is az újságírást, garantálva a fiatal generációk számára a tárgyilagosságot, szakszerűséget és a stílust. Nagy áldozat ez, köszönöm mindannyiunk nevében!

Ja, és Bandika, ha ezek vagytok ti, akkor büszkén vagyunk mi. A lövészárkokon való képmutató sajnálkozásaitokat pedig épp most hugyoztad telibe. Keep on rockin’!”