„Az üzleti törvények ebből a szempontból nagyon hasonlítanak a természeti törvényekhez: bármennyire is szeretné egy politikai kör, nem tudja őket egy tollvonással felülírni.

Ahogyan ugyanis a 76 féle kreált nem ellenére a természetben továbbra is csak férfi és nő, hímnemű és nőnemű egyedek léteznek, úgy a gazdasági törvényszerűség is azt mutatja, hogy Oroszország az európai piac szerves részét képezi, képezné. Bárki, bármit próbál tenni ez ellen, ez így marad. És ezt Orbán Viktor már a háború kezdetén látta, ezért is mondta, hogy a szankciók nem fogják Vlagyimir Putyint a háború befejezésére kényszeríteni. És valóban: az üzlet megy tovább, az orosz hadsereg pedig lassan két évvel az offenzíva megindítása után nem úgy tűnik, mintha kifulladóban lenne.

Nem véletlenül mondta Orbán Viktor, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. A migrációval, a háborúval és a genderrel kapcsolatos viták után itt egy következő olyan ügy, amely ezt megmutatta és amelyben már a Politico is a magyar álláspontot képviseli.”

