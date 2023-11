„Nyolcvan nap alatt a Föld körül” Magyarországon át, a világ legfényűzőbb vonataival – elképesztő luxustúrát jelentett be a Railbookers

Nyolcvan nap alatt a Föld körül

A mesés természeti tájak megtekintése mellett biztosított lesz számukra az elsőosztályú étkezés, valamint a privát kabin is. A programok között a résztvevők 20 mesés várost látogatnak majd meg, amelyek megtekintése miatt több éjszakát is hotelekben tölthetnek majd el a résztvevők.

Az életre szóló kaland Vancouverből indul a Rocky Mountaineer vasútvonalon keresztül,

ahol üvegkupolás vonattal három napon át tart az utazás a Sziklás-hegységen, Lake Louise-on és a Banff Nemzeti Parkon keresztül. Egyáltalán nem meglepő, hogy ezt az útvonalat jelölték ki kezdésnek a szervezők, hiszen a 800 kilométert meghaladó szakaszon bőven van idő gyönyörködni a tájban.

Hogyan is néz ki egy üvegkupolás vonat?

A következő videóban megnézheti:

Az észak-amerikai vidék átszelését követően az utasok repülőgéppel Edinburghba érkeznek, ahol ikonikus helyeket tekinthetnek majd meg az utazók. (A nagyobb távolságok áthidalására a többi esetben is repülővel szállítják majd az utasokat.) A különleges vonattúra ezen szakasza Londonban ér véget. A brit fővárosban néhány napot elidőznek majd a látogatók.

Luxusvonat a világ körül. Így néz ki a Railbookers által megosztott pontos útvonal a térképen bemutatva.

Ezt követően újabb legendás vasútvonalon haladnak majd a résztvevők,

ugyanis a Párizsból Velencébe tartó utazással folytatódik a luxus kaland a Venice Simplon-Orient-Express fedélzetén.

A járat régi, klasszikus útvonalát – amely összekötötte Párizst Isztambullal – hívták Orient Expressznek. A híres vasútvonal nem véletlenül Európa talán legszebb útvonala.

Egy röpülőút után a következő nagy utazás alatt nyílik majd lehetőség a Tádzs Mahal megtekintésére. Ezen a vonalon Delhiből Mumbaiba jutnak majd el az utasok.

Magyarországot is érinti a világkörüli út

Isztambulból indul útnak a Golden Eagle Danube Express, amely Bulgárián és Románián áthaladva érkezik meg Magyarországra. Az út ezen szakasza négy napon át tart, ahol az utasok megcsodálhatják a Balkán kastélyait és hegyvidéki falvait. Az útszakasz vége a magyar főváros lesz, azonban mielőtt Budapestre érkeznének a résztvevők,

megismerkedhetnek Kecskemét városával és lovasbemutatón vehetnek részt Lajosmizsén.

A szerencsés utasok Budapesten a Four Seasons Hotelben szállnak majd meg.

Mit láthatnak még a luxusutazás résztvevői?

A mesés fényűzés azonban még itt sem ér véget. Budapestről repülővel jutnak el az utasok a Dél-afrikai Köztársaságba, ahonnan pár nap után a Rovos Rail fedélzetén három napon át utazhatnak Pretoriából Fokvárosba.

Végül pedig Szingapúrba repülnek, ahol az Eastern and Oriental Express járatán utazhatnak Malajziába. A 80 napos útra szóló jegy ára (amely tartalmazza a szállodai elhelyezéseket, transzfereket, repülőjegyeket, belépőjegyeket és az étkezések egy részét)

90 ezer font, ami nagyjából 39 millió forintnak felel meg.

A szervezők azonban arról is beszámoltak, hogy „pusztán” csak az egyes szakaszokra is lehetőség lesz majd jegyet váltani. Az útvonal több UNESCO világörökségi helyszínt is érint majd. A fényűző, luxus utazás során a résztvevők valóban megtekinthetik majd a legszebb vasútvonalakat és felejthetetlen élményekkel térhetnek haza.

Nyitókép: LOUISE MURRAY / ROBERT HARDING HERITAGE / ROBERTHARDING VIA AFP